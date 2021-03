vor 51 Min.

Mit Messer Tankwart überfallen

Am Dienstagabend wurde die Leipheimer Aral-Tankstelle überfallen.

Polizei sucht den Täter in Leipheim

Am Dienstagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter die Leipheimer Aral-Tankstelle an der Ulmer Straße. Mit einem langen Messer bedrohte er laut Polizei den Tankwart und erbeutete einen Teil der Tageseinnahmen.

Die Einsatzkräfte der Polizei suchten mit großem Aufwand nach dem flüchtigen Täter. Dabei wurden sie von Beamten aus dem benachbarten Baden-Württemberg unterstützt. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera suchte aus der Luft, Personensuchhunde am Boden. Die Ermittlungen am Tatort wurden noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen übernommen.

Bis zum Redaktionsschluss am Mittwoch konnte der Täter noch nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Überfall unter Tel. 0731/80130. (zg)

