00:34 Uhr

Mit Muskelkraft nach Leipzig

Acht Männer aus Ichenhausen fahren 540 Kilometer über Berge und durch Täler

Weil die Radtour nach Valeggio im vergangenen Jahr zum 35-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Ichenhausen und der oberitalienischen Stadt so viel Spaß gemacht hat, haben sich acht Männer aus Ichenhausen auch dieses Jahr wieder in den Sattel geschwungen und in sechs Tagen 540 Kilometer und 5500 Höhenmeter hinter sich gebracht.

Diesmal hatte das Ziel nicht mit einer Städtepartnerschaft, sondern mit einer Freundschaft zu tun: Die Tour ging nach Leipzig, in die ehemalige Heimatstadt des Mitradlers Klaus Schößler. Organisiert hatte der 3. Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Hermann Ruf, die Fahrt, die über Wemding, Nürnberg, Bayreuth, Lausch und Jena nach Leipzig führte.

Geradelt wurde auf Asphaltstraßen und Schotterpisten in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, ständig ging es im Frankenwald bergauf und bergab. Viele Anstiege wurden mit herrlichen Aussichten belohnt. Zu den geografischen Highlights zählten der Zusammenfluss des Roten Main und Weißen Main zum Main nahe Kulmbach und die beeindruckend großen Waldgebiete in Nordbayern und Thüringen.

Eine „Grenzüberschreitung“ von historischer Dimension erlebten die Ichenhauser Radfahrer hinter Kronach. Auf einer großen Informationstafel wurden sie aufmerksam gemacht: „Hier waren Deutschland und Europa bis zum 24. November 1989 geteilt.“

Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius im Schatten wurde den Freizeit-Radlern an so mancher Steigung über zehn Prozent und angesichts des acht bis zehn Kilogramm schweren, selbst mitzuführenden Reisegepäcks alles abverlangt. Umso mehr genossen die Radfahrer dafür ebene Passagen in traumhaft schönen Flusstälern, so auch entlang der Saale.

Mit Rückenwind auf den letzten Kilometern erreichten sie plangemäß am sechsten Tag Leipzig. Dort zeigt Klaus Schößler ihnen das Völkerschlachtdenkmal, die Nikolaikirche und andere Sehenswürdigkeiten seiner früheren Heimatstadt. Und die Radlergruppe ist sich einig: Im kommenden Jahr wollen sie wieder auf Tour gehen. (zg)

