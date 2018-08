vor 33 Min.

Mit „Rambo“ fahren sie durch 14 Länder

Holger Löchle und Monika Schäfer sammeln in ganz Südosteuropa Spenden. Was die beiden Jettinger antreibt, in zehn Tagen 4000 Kilometer abzuspulen.

Von Uli Anhofer

240 Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und Frankreich sind dabei, wenn am Samstag die Balkan Express Adventure Rallye startet. Mittendrin in Dresden befinden sich dann Monika Schäfer und Holger Löchle aus Jettingen, die sich für diese Benefiz-Autofahrt den Teamnamen „Grenzenlos“ gegeben haben. Die 40-Jährige sagt zu ihren Motiven: „Ein außergewöhnliches Abenteuer zu unternehmen ist spannend. Damit zusätzlich anderen zu helfen, macht diese Reise noch bedeutsamer und wertvoller.“

Das Team „Grenzenlos“ sammelt auf der Fahrt über 4000 Kilometer und durch 14 Länder unter anderem Spenden für den Raphael-Hospiz-Verein Günzburg, Träger der Silberdistel unserer Zeitung. „Außerdem möchten wir noch weitere soziale Einrichtungen im Landkreis unterstützen“, sagt Löchle. Wie viel am Ende für den guten Zweck gestiftet wird, hängt davon ab, wie viele Spenden eingesammelt werden können. Die Kosten für Fahrzeug und Treibstoff, die Startgebühr, Verpflegung und Übernachtung tragen Schäfer und Löchle gemeinsam. Um an der Balkan-Rallye teilnehmen zu können, musste Löchle ein passendes Auto suchen (siehe Infokasten). Im April wurde der Fahrlehrer fündig: Ein Mitsubishi Pajero, Baujahr 1994, mit einer bisherigen Fahrleistung von 271600 Kilometern soll das Paar bis ans Ziel nach Salzburg bringen. Inzwischen wurde das Auto auf den Namen „Rambo“ getauft.

Gemeinsam hat das Paar ihren „Rambo“ in den vergangenen Wochen fit gemacht für die große Fahrt. Unter anderem wurde ein Dachträger installiert, aber auch im Inneren des Fahrzeuges wurden einige Veränderungen vorgenommen. In einem Roadbook, das von den Veranstaltern an alle Teilnehmer verteilt wird, sind Tourenvorschläge sowie Aufgaben und Herausforderungen aufgelistet. Das Team, das die Sonderprüfungen am besten meistert, erhält am Ziel eine Prämie. „Sollten wir diese Prämie gewinnen, werden wir die selbstverständlich ebenfalls spenden“, erklärt Schäfer. Die Strecken führen überwiegend über staubige Straßen, wilde Gebirge, einsame Wälder und an menschenleeren Stränden entlang.

Auch Schulbücher sind mit an Bord

Mit an Bord sind über die 4000 Kilometer neben diversen Ausrüstungsgegenständen und Lebensmitteln auch Schulbücher. Diese Bücher wollen Schäfer und Löchle in deutschen Schulen in Rumänien oder Bulgarien verteilen. Die Bücher wurden an der Grundschule in Scheppach, an der die 40-Jährige unterrichtet, aussortiert. Schäfer ist überzeugt: „Die Schulen in Bulgarien oder Rumänien können die Bücher gut gebrauchen.“ Während der zehntägigen Rundfahrt werden die Jettinger überwiegend in ihrem Auto übernachten. Sie sind schon gespannt auf die Begegnungen mit den Menschen. Löchle: „Wir freuen uns darauf, Land und Leute abseits der großen Touristenströme kennenzulernen.“ Der 43-Jährige war schon zwei Mal bei ähnlichen Veranstaltungen dabei. 2014 und 2015 nahm er an der Allgäu Orient Rallye teil. Auch diese Benefiz-Touren führten über verschiedene Balkanländer. Löchle war dabei von der Herzlichkeit der Menschen in dieser Region fasziniert: „Diejenigen, die am wenigsten hatten, haben uns eingeladen und am meisten gegeben.“

Aus den Erzählungen ihres Freundes wurde auch Schäfer neugierig auf die Erfahrungen, die er während seiner Rallye-Teilnahmen gemacht hatte und war Feuer und Flamme für die jetzige Mitfahrt. „Ich freue mich riesig darauf zu sehen, wie die Menschen in den von uns besuchten Dörfern und Städten ohne den von uns gewohnten Luxus leben“, sagt sie.

So läuft die große Tour ab

Route Die Balkan Express Adventure Rallye 2018 verläuft über gut 4000 Kilometer. Start ist am 25. August in Dresden, die Zielankunft am 4. September in Salzburg. Die Route führt durch insgesamt 14 Länder Mittel- und Südosteuropas: Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien und Österreich. Dabei werden unter anderem die Niedere und Hohe Tatra, die Karpaten und die Dinarischen Alpen durchfahren. Autobahn-Fahrten sind verboten; die Strecke führt vor allem über kleine Pisten.

Fahrzeuge Die genutzten Autos dürfen weder über GPS noch Navigationssystem verfügen und müssen mindestens 20 Jahre alt sein.

