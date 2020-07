vor 3 Min.

Mit dem Rad zur Arbeit: Jetzt noch für Aktion anmelden

Eine gesunde Alternative: Mit dem Rad in die Arbeit fahren.

Es hält fit und ist in Corona-Zeiten eine noch attraktivere Alternative als sonst: Radfahren. Außerdem gibt es etwas zu gewinnen. Was man dafür tun muss.

Gerade in Zeiten von Corona ist Fahrradfahren eine sinnvolle Alternative zu anderen Fortbewegungsmitteln. Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, entgeht beispielsweise der Enge öffentlicher Verkehrsmittel und kann den empfohlenen Abstand zu anderen besser einhalten. „Die Mitmach-Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit’ von AOK und ADFC soll zusätzlich motivieren – sie trägt zur aktiven Gesundheitsvorsorge bei, fördert die eigene Fitness und bietet Gewinnmöglichkeiten“, so Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK in Günzburg. Noch besteht die Chance zur Anmeldung.

Bayernweit machen 70.000 Radfahrer mit

Im Direktionsgebiet der AOK Günzburg haben sich seit dem Start im Juni fast 1.800 Radler angemeldet, bayernweit sind es bereits etwa 70.000 Teilnehmer. Alle haben das Ziel, an mindestens 20 Arbeitstagen zur Arbeit zu radeln. „Bis Ende September ist es möglich, die erforderlichen Tage zu radeln“, so Hillenbrand. Dies gelte auch für Pendler, die für ihren Arbeitsweg nur einen Teil der Strecke mit dem Rad zurücklegen.

Zudem können auch Arbeitnehmer im Homeoffice teilnehmen. „Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann auch geradelte Kilometer rund um sein Homeoffice in den Online-Radlkalender eintragen“, teilt Hermann Hillenbrand mit. Sind die 20 Radtage oder mehr erreicht, haben die erfolgreichen Teilnehmer die Chance auf einen der vielen Gewinne, die auch heuer wieder verlost werden.

Auch E-Bikes zählen zu den Preisen

Zu den Preisen gehören E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann sich auch jetzt noch anmelden und unter www.mit- dem-rad-zur-arbeit.de seinen Online-Radlkalender aktivieren.

