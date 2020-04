10:07 Uhr

Mit einem Visier gegen das Coronavirus

Privatleute fertigen auf ihren 3-D-Druckern Teile für mehr als 1300 Schutzschilde. Für wen die Visiere alles gedacht sind.

Mehr als 1300 Schutzvisiere sind dank großem privatem Engagement in den vergangenen zwei Wochen für Kliniken und Arztpraxen im Landkreis Günzburg beschafft worden. Das Besondere daran: Die Halterungen und Versteifungen kommen aus dem 3-D- Drucker.

Der Impuls dazu kam von Peter Förster aus Günzburg. Über das Internet hatte er von ähnlichen Aktionen erfahren, ein Muster gedruckt und den Kreiskliniken zur Ansicht geschickt. Dort war man so begeistert, dass gleich eine Großbestellung folgte. Um das Unterfangen zu koordinieren und die Verteilung zentral zu gestalten, nahm sich der Katastrophenschutz des Landkreises Günzburg der Organisation an.

45 3-D-Drucker stellen die Schutzvisiere im Landkreis Günzburg her

Nach einem Aufruf über unsere Zeitung und das Radio haben sich in kürzester Zeit über 70 Personen gemeldet, die einen 3-D-Drucker zu Hause haben. 45 Drucker konnten die Datei und das Material verarbeiten. Dabei wird PET- oder PLA-Plastik erhitzt, verflüssigt und über eine Düse als dünner Strahl auf einen Träger aufgebracht. Auf der Trägerplatte erkaltet das Material wieder und wird fest.

Schicht für Schicht entsteht so ein ganzes Modell, in diesem Fall eine Kopfbandhalterung und eine Versteifung auf Höhe des Kinns, um ein Schutzvisier aus Plexiglas anzu-bringen. Die Plexiglasscheiben wurden dann von der Firma Carmagnani Lasertechnik in Günzburg und von Erodiertechnik Naumann in Leipheim zum Selbstkostenpreis hergestellt. In der Abteilung Katastrophenschutz des Landratsamtes wurden die Sets schließlich zusammengesetzt und mit Gummibändern versehen. Die Schilde zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen beispielsweise mit Corona-Viren sind leicht, flexibel und mehrfach desinfizierbar. (zg)