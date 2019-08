06.08.2019

Mit falschen Freunden Zigarettenautomaten gestohlen

Ein 22-Jähriger hatte sie mit zwei anderen von Wänden gehebelt und aufgebrochen. Warum er recht glimpflich davonkam.

Von Peter Wieser

Zugetragen hatte sich die Sache bereits im April 2017, nun ist sie am Amtsgericht Günzburg verhandelt worden. Ein heute 22-jähriger, jetzt im nördlichen Landkreis lebender junger Mann, hatte mit zwei weiteren Mittätern in Dinkelscherben einen Zigarettenautomaten von der Wand gehebelt und in seinem Auto abtransportiert. In einem Stadel schweißte das Trio den Automaten auf, entnahm 40 Euro Bargeld und 110 Zigarettenschachteln.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro sowie ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 460 Euro. Knapp zwei Wochen später schlugen die drei in Dinkelscherben erneut und auf die gleiche Weise zu – mit 2300 Euro Sachschaden und einem Diebstahlschaden von knapp 1130 Euro. Dem nicht genug: Beide Male hatten sie zuvor von einem Auto die Kennzeichen gestohlen und am Fahrzeug des Angeklagten angebracht, womit auch eine Urkundenfälschung vorlag.

Der Angeklagte kann sich seinen Berufstraum nicht erfüllen

„Es war eine Jugendsünde, es tut mir echt sehr leid und ich bedauere es“, äußerte sich der Angeklagte zu der Tat. Hinzu komme, dass sich dadurch sein Berufstraum nicht erfüllen könne. Er habe sich vor einem Jahr bei der Bundeswehr beworben und aufgrund des laufenden Verfahrens habe man ihn nicht genommen. Das habe ihn sehr getroffen. Es seien die falschen Freunde gewesen, inzwischen habe er sich von ihnen distanziert. „Was haben Sie denn mit den vielen Zigaretten gemacht“, fragte ihn Richterin Jessica Huk. Die hätten sich die beiden anderen aufgeteilt, er selber habe nicht geraucht, antwortete der 22-Jährige. Er sei einfach überredet worden mitzumachen, nach dem zweiten Mal habe er dann den Kontakt abgebrochen.

Der Angeklagte habe den Hergang so geschildert, wie es in der Anklageschrift dargestellt sei. Er habe sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, Sachbeschädigung und Urkundenfälschung zu verantworten, sagte die Staatsanwältin. Zu seinen Lasten gingen, dass er einen hohen Schaden verursacht habe, zudem gebe es im Bundeszentralregister bereits einen Eintrag wegen Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein. Zugute hielt ihm die Staatsanwältin seine Einsicht und seine Reue. Sie forderte eine Geldstrafe von 2000 Euro. Sein Mandant sei der Dumme gewesen, man habe ihn für die Taten hergenommen, betonte der Verteidiger des Angeklagten, der das Strafmaß aufgrund dessen Einkommensverhältnissen als ein bisschen „arg dick“ sah. Er habe bereits eine Strafe erfahren, nachdem man ihn bei der Bundeswehr nicht genommen habe.

Es hätte auch ein Arrest herauskommen können

Richterin Jessica Huk erlegte ihm eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro auf, zu zahlen in monatlichen Raten à 200 Euro. Der Angeklagte habe sich mit der Tat auseinandergesetzt und sei geständig. Zudem liege die Tat sehr lange zurück und die lange Verhandlungsdauer und was dabei herauskomme, sei für ihn belastend gewesen.

Allerdings sei es eine große Dummheit gewesen und er habe mit seinen falschen Kumpels ordentlich zugelangt. Wäre die Tat früher verhandelt worden, wäre dabei wohl ein Arrest herausgekommen. Sollte er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, könnte ein solcher durchaus verhängt werden, der ihn von diesen aber nicht befreie. „Es war keine Lappalie, die da stattgefunden hat“, so die Richterin.