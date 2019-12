vor 27 Min.

Mit zwei Promille und fehlendem Reifen in Günzburg unterwegs

Viel zu tun hatte die Polizei am Wochenende. Unter anderem erwischte sie einen Autofahrer mit zwei Promille am Steuer.

Der Mann trank am Steuer zudem aus einem Flachmann. Daneben beschäftigte die Ordnungshüter auch ein Giftköder und eine Leichtverletzte bei einem Verkehrsunfall.

Viel zu tun hatte die Polizei am Wochenende. Unter anderem erwischte sie einen Autofahrer mit zwei Promille am Steuer.

Am Freitagabend hat ein 54-Jähriger einem 21-Jährigen zunächst an der Auffahrt zur B16 auf Höhe des Legolands die Vorfahrt genommen. Kurze Zeit später blieb er dann mit seinem Auto mit Warnblinklicht im Bereich der Einmündung der Augsburger Straße in die B16 in Günzburg stehen. Der 21-Jährige ging deshalb zum Auto des 54-Jährigen, um zu fragen, ob dieser Hilfe benötige. Dabei sah er, wie dieser einen Schluck aus einem Flachmann nahm.

Zudem stellte er fest, dass der vordere Reifen am Auto des 54-Jährigen fehlte und er nur noch auf der Felge fuhr. Die hinzugezogene Streife der Polizei Günzburg stellte bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Außerdem kam der Verdacht auf, dass der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Giftköder stellt sich als ein mit Speck ummantelter Stein heraus

Ein Giftköder, der am Freitagmittag auf einer Grünfläche im Bereich des Pappelwegs in Günzburg gefunden worden ist, stellte sich bei näherer Untersuchung durch die Polizei Günzburg als ein mit Speck umwickelter Stein heraus. Es kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass ein bislang unbekannter Täter den Köder auslegte, um damit Hunde zu verletzen. Weitere Köder wurden nicht gefunden. Die Polizei bittet Hundehalter, beim Gassi gehen in diesem Bereich besonders aufmerksam zu sein. Hinweise werden unter 08221/9190 an die Polizei Günzburg erbeten.

Bereits im Oktober hat ein Mann aus dem Landkreis über ein Online-Verkaufsportal eine Spielekonsole für 250 Euro an einen Käufer im Ausland verschickt. Der bislang unbekannte Täter gab an, dass der Geschädigte für den Versand in das Ausland zudem 848 Euro Gebühren entrichten müsse, welche er ihm bei Erhalt des Gerätes zurücküberweisen würde, so die Polizei. Das Opfer bezahlte den geforderten Betrag, erhielt bislang allerdings weder das Geld für die Spielekonsole, noch das für die angeblich angefallenen Gebühren. Von diesem Betrug erfuhr die Polizei Günzburg am Freitag.

Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Bibertal

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertags im Bereich der Friedensstraße in Bibertal gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Eine 27-Jährige wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen links in die Bäckergasse einbiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (zg/leab)

Themen folgen