vor 35 Min.

Mitarbeiterin hatte keine Lust zu arbeiten: Gast ruft die Polizei

Weil in einem Schnellrestaurant in Günzburg kein Personal vor Ort war, musste die Polizei anrücken.

Ein skurriler Einsatz für die Polizei: Ein Gast eines Schnellrestaurants in Günzburg hat am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr die Polizei gerufen. Der Grund: In dem Schnellrestaurant waren zwar mehrere Kunden, aber kein Personal.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte die Polizei fest, dass eine Mitarbeiterin keine Lust mehr zum Arbeiten hatte. Sie verließ das Restaurant, ohne es vorher abzusperren. In dieser Zeit wurde laut Polizei aber nichts gestohlen. (zg)

