Miteinander macht das Singen noch mehr Freude

Senioren und Kinder hatten mit Zeitungsente Paula Print einen vergnügten Nachmittag.

Von Irmgard Lorenz

Mit ihrem großen orangefarbenen Schnabel hat Paula Print nur ein ganz kleines bisschen gequakt, als in Waldstetten alte und ganz junge Menschen miteinander gesungen haben. Sie hat lieber zugehört.

Zwar sind Enten Vögel, und viele Vögel können ja richtig schön singen. Aber für Paula Print gilt das nicht so ganz. Erstens, weil sie ein besonderer Vogel ist, nämlich eine Zeitungsente, und zweitens, weil Enten nicht schön singen, sondern eher quaken. Viele Kinder haben nicht nur Paula Print, sondern auch schon Stockenten gesehen, deren Männchen mit ihren schwarz-grün schillernden Köpfen und Hälsen auffallen. Diese Entenmänner – sie heißen Erpel – haben zwar schöne Federn, aber sie können auch nicht singen, nur kurz und hell pfeifen. Ja, und dann gibt es auch die graubraunen Schnatterenten. Ratet mal, wie es sich anhört, wenn die sich unterhalten! Richtig, wie lautes Geschnatter. Wie es sich anhört, wenn Menschen sich unterhalten, das wisst ihr natürlich auch. Aber wisst ihr auch, wie schön sich das anhören kann, wenn alte Menschen und kleine Kinder miteinander singen? Dazu muss man sich noch nicht einmal kennen. Auch fremde Menschen können miteinander Musik machen, entweder mit Instrumenten in einem Orchester oder mit ihren Stimmen in einem Chor. Kürzlich in Waldstetten hat es sich jedenfalls nicht nur schön angehört, sondern alle haben auch richtig Freude daran gehabt.

Erst haben 17 Mädchen und Buben vom Kindergarten St. Martin mit ihrer Leiterin Helga Böhm und Kinderpflegerin Anita Schubert gezeigt, was sie können. Sie haben nicht nur kräftig gesungen, sondern auch im Takt geklatscht, sich gedreht, in eine Zauberflöte geblasen und sich dann einfach auf den Boden fallen lassen. Die erwachsenen und alten Leute haben auch im Takt mitgeklatscht. Und sie haben den Kindern ein paar von ihren Lieblingsliedern vorgesungen. „Auf, du junger Wandersmann“, war eins davon, ein anderes heißt: „Die blauen Dragoner, sie reiten“. Was Dragoner sind, weiß nicht jeder (das waren vor ein paar hundert Jahren Soldaten, die auf Pferden ritten), aber die alten Leute haben geklungen wie ein richtiger Chor. Sie haben laut und kräftig gesungen, nur bei manchen Liedern haben sie nicht alle Strophen auswendig gekonnt. Aber Josef Müller, der am Keyboard dazu spielt, hatte Liederbücher ausgeteilt, wo die Leute ein bisschen spicken konnten.

Die Kindergartenkinder können ja noch nicht lesen, sie haben aber ein gutes Gedächtnis und deshalb alle ihre Lieder auswendig vorgesungen, auch wenn sie mehrere Strophen hatten. Und dass die Kindergartenkinder schlaue Köpfe sind, das haben die Erwachsenen auch gemerkt. Bei dem Wanderlied „Aus grauer Städte Mauern ziehn wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern, wir fahren in die Welt!“, da haben die Kinder ganz schnell kapiert, wo man noch was dazu dichten kann. Dann haben sie immer fröhlich in den Gesang der Erwachsenen reingeschmettert: „Ohne Geld!“ Und das haben sie immer an der richtigen Stelle gemacht, obwohl bestimmt kaum eins der Kindergartenkinder dieses Lied gekannt hat. Vielleicht liegt das daran, dass im Waldstetter Kindergarten ganz viel gesungen wird, nicht nur die modernen Kinderlieder, sondern auch traditionelle Lieder. Für Helga Böhm, die Leiterin des Kindergartens war deshalb auch klar, dass sie beim Aktionstag „Musik in Bayern“ mitmachen. Dieser Aktionstag soll helfen, dass nicht jeder für sich allein singt, sondern dass Menschen sich treffen und miteinander Freude am Singen haben.

Da hat es prima gepasst, dass sich in Waldstetten Senioren aus dem ganzen Landkreis einmal im Monat mit Josef Müller nachmittags zum Singen und zum Kaffeetrinken treffen. Und obwohl die Senioren eigentlich schon Sommerpause haben, wurde es bei diesem besonderen Treffen von jungen und alten Sängern im Nebenzimmer im Gasthaus Ochsen ganz schön eng. Lustig war es auch. Die Senioren haben gemerkt, dass den Kindern ihre Lieder gefallen, die Kindergartenkinder haben sich gefreut über den lauten Applaus und das Lob der Großen und sie haben sich verbeugt wie echte Künstler.

Und wenn die Zeitungsente Paula Print jetzt andere Enten schnattern, pfeifen und quaken hört, dann denkt sie bestimmt gern an den Singnachmittag in Waldstetten zurück!

