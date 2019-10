vor 19 Min.

Mittelschwabenbahn: Busse fahren statt Zügen

Auf der Mittelschwabendbahn zwischen Krumbach und Günzburg wird am Montag gebaut. Das müssen Bahnreisende jetzt wissen.

Auf der Mittelschwabenbahn wird in den kommenden beiden Wochen gebaut. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird es deshalb zeitweise einen Schienenersatzverkehr mit Bussen statt der Züge geben.

Am kommenden Montag, 14. Oktober, setzt die Bahn zwischen den Stationen Krumbach und Günzburg in der Zeit von 6.20 Uhr bis 7.07 Uhr Busse ein. Am Freitag, 25. Oktober, ersetzen Busse abends ab 21.20 Uhr zwischen Ichenhausen und Günzburg und ab 22.32 bis 22.55 Uhr zwischen Günzburg und Ichenhausen die Züge.

Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, werden alle Züge zwischen Günzburg und Ichenhausen durch Busse ersetzt. Am Montag, 28. Oktober, gilt der Schienenersatzverkehr dann ganztägig zwischen den Bahnhöfen in Ichenhausen und Günzburg, teilt die Deutsche Bahn weiter zu den Einschränkungen mit. (zg)