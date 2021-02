vor 6 Min.

Mittelschwabenbahn: Keine stationären Fahrkartenautomaten mehr

Ein Triebwagen der Mittelschwabenbahn - hier von Neuburg an der Kammel Richtung Günzburg unterwegs. Tickerts gibt es nur noch in den Zügen. Fahrkartenautomaten an sechs Haltepunkten sind von der DB abgebaut worden.

Die Geräte entlang der Strecke sind bereits abgebaut worden. Warum das so ist und wie man als Fahrgast die Tickets bekommt.

Von Till Hofmann

19 Haltepunkte gibt es entlang der Strecke der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim. An sechs waren bislang Fahrkartenautomaten angebracht. Die sind nun abgebaut worden, wie eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage bestätigte. Das betrifft die Haltpunkte Pfaffenhausen, Breitenbrunn (beide Landkreis Unterallgäu), Krumbach, Neuburg/Kammel, Ichenhausen und Kleinkötz. In Zeiten der Online-Ticketbestellung sind nach Auffassung der DB die stationären Automaten nicht mehr sehr gefragt. Der Erwerb sei stark rückläufig gewesen. Fahrkarten können dennoch gekauft werden – in den Zügen selbst. Das Sortiment sei dasselbe wie bisher, so die Sprecherin. Wo noch kein mobiles Gerät installiert ist, verkauft das Zugpersonal die Tickets.

