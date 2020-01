vor 45 Min.

Mobbing-Attacke an Berufsschule Ursberg: Frauen vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Günzburg an der Ichenhauser Straße mussten sich zwei junge Frauen verantworten.

Plus Wegen übler Beleidigung und Körperverletzung einer Mitschülerin an der Berufsschule in Ursberg standen zwei junge Frauen vor dem Günzburger Amtsgericht.

Von Wolfgang Kahler

Mobbing an der Schule gehört schon fast zum Alltag und zwar meist über digitale soziale Medien. Was sich an der Ursberger Berufsschule ereignete, ging darüber weit hinaus: Dort attackierten zwei Mitschülerinnen eine heute 20-Jährige massiv. Wegen Beleidigung und Körperverletzung standen sie nun vor dem Günzburger Jugendrichter und kamen recht glimpflich davon.

Die völlig aus dem Ruder laufende Auseinandersetzung unter den drei Beteiligten hatte sich im Juni 2019 abgespielt. Laut Anklage bezeichneten eine damals 19-Jährige Berufsschülerin und ihre ein Jahr jüngere Freundin die Mitschülerin mit den Worten „Fotze, Hure und Schlampe“. Dann wurde das Opfer gegen eine Wand gestoßen, fiel mit dem Kopf gegen einen Heizkörper, wurde an den Haaren gezogen und mit der Faust auf den Oberarm geschlagen. „Was ist da passiert“, fragte Jugendrichter Walter Henle. „Wir haben uns gestritten“, sagte die 20-Jährige und damit Ältere der Angeklagten. Kurz vor dem EDV-Unterricht habe sich das Opfer angesprochen gefühlt. Weil sie die beiden Mitschülerinnen angeblich beleidigte und aggressiv auf die Freundin zugegangen sei, wurde sie zurück geschubst. Dann sei das Opfer auf den Boden gefallen. Dass die Aggression von ihr selbst beziehungsweise ihrer Freundin ausgegangen sei, bestritt die Angeklagte. Die Mitangeklagte bestätigte das, sie selbst habe nicht geschlagen, sich nur verteidigen wollen. Gegen die Heizung geschubst, an den Haaren gezogen und geschlagen Die Schilderungen des Opfers, nach Einschätzung des Jugendrichters glaubwürdig, hörten sich anders an. Als sie die Mitschülerinnen gefragt hatte, ob sie ein Problem hätten, sei die ältere Angeklagte auf sie zugelaufen, „dann ging’s los“. Das Opfer habe sich zur Verteidigung die Hand vors Gesicht gehalten. Dann sei die junge Frau gegen die Heizung geschubst worden und mit dem Kopf angeschlagen. Nachdem sie aufgestanden war, habe die zweite Angreiferin sie am Hals gepackt, dann sei sie an den Haaren zu Boden gezogen worden und habe einen Tritt gegen die Schulter bekommen: „Das war ein bisschen schmerzhaft.“ Ein Arzt hatte eine Gehirnerschütterung festgestellt, nachdem Kopfschmerzen aufgetreten waren. Erst als ein Lehrer eingriff, wurde der Streit beendet. Die Angeklagten hätten sich bei ihr entschuldigt. Sie habe das nicht angenommen, weil das Mobbing durch die Mitschülerinnen schon länger gelaufen sei. Jetzt schalteten sich die Rechtsanwältinnen der Angeklagten ein. Wer die Zeugin so übel beleidigt habe, fragte Christine Polleichtner-Hornung (Thannhausen) als Verteidigerin der älteren Angeklagten. Antwort des Opfers: Das wisse sie nicht genau. Ob es schon vor dem Zwischenfall Ärger gab, hakte Barbara Buck-Wiedenmann (Krumbach), die zweite Anwältin, nach. Denn die Geschädigte habe die beiden Angeklagten mal mit „Scheiß-Ausländer“ beleidigt. „Das habe ich nie gesagt“, erklärte die Frau. Der Erziehungsgedanke steht im Vordergrund Er habe keinen Grund, die Aussage in Zweifel zu ziehen, sagte Richter Henle, sie wirke authentisch und glaubwürdig sowie in wesentlichen Punkten konstant wie bei der Polizei. Bei einem Jugendgerichtsverfahren stünde der Erziehungsgedanke im Vordergrund, verdeutlichte er den Angeklagten und Anwältinnen, „aber dann muss Einsicht da sein“. Ergebe sich nach der Beweisaufnahme der Eindruck, auf der Anklagebank säßen verstockte Sünderinnen, könnten auch andere Erziehungsmaßnahmen bis zum Freiheitsentzug möglich sein, warnte Henle. Warum sollte man etwas zugeben, was man nicht gemacht habe, erklärten die Anwältinnen nach kurzer Beratungspause. Die Geschädigte sage die Unwahrheit, auch habe sie mit den Beleidigungen angefangen. Die Aussagen der vom Gericht geladenen fünf Zeuginnen, darunter jeweils Bekannte der Angeklagten und des Opfers, waren von höchst unterschiedlicher Qualität. Die Auseinandersetzung in der Schule wurde meist nur bruchstückhaft beschrieben. Als eine Zeugin behauptete, das Opfer habe „provokativ intensiv“ geschaut und damit den Streit erst ausgelöst, wurde es Richter Henle zu dumm und er brach die Aussage ab. Glimpfliche Strafen „Wenn jeder auf Beleidigungen mit körperlicher Gewalt reagieren würde, dürfte niemand mehr auf den Schulweg oder zum Fasching gehen“, stellte die Jugendgerichtshilfe fest. Sie hielt trotz des Alters der Angeklagten von 19 und 20 Jahren eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht für möglich und empfahl soziale Trainingsstunden. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft stellte Henle das Verfahren gegen die beiden jungen Frauen ein, die derzeit Ausbildungen in Hauswirtschaft und Altenpflege machen. Die Ältere muss 60 Sozialstunden und ein Anti-Aggressions-Training absolvieren, die Jüngere 150 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, denn „die Eskalation ging von den Angeklagten aus“, meinte Henle.

