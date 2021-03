16.03.2021

Modekette K&L macht in Günzburg zu

Totalausverkauf bei K&L Ruppert: Die Filiale an der Günzburger Reindlstraße schließt.

Plus Die Filiale von K&L an der Günzburger Reindlstraße macht dicht. Für die Verkaufsfläche gibt es aber neue Pläne.

Von Heike Schreiber

„Geschäftsaufgabe“ und „Totalausverkauf“ prangen auf den Aufstellern vor der K&L-Filiale an der Reindlstraße. Seit Kurzem läuft ein großer Räumungsverkauf am Standort in Günzburg – bis Ende des Monats soll die Filiale geschlossen werden. Rüdiger Herrmann, „Marketing und Sales Director“ bei K&L, teilte auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die Marke nach fast 60 Jahren vom Markt genommen werde. Allerdings soll das Geschäft nach einem Umbau unter neuem Namen und mit neuem Sortiment weitergeführt werden.

Die traditionsreiche Modekette K&L hatte vor einigen Jahren finanzielle Probleme. Im September 2019 wurde das Weilheimer Unternehmen dann vom Augsburger Schuh- und Textilhändler Schuh-Schmid übernommen und aus der Insolvenz geholt. Es wurden Filialen geschlossen und das Sortiment wurde geändert. Kurz vor dem 60-jährigen Bestehen von K&L – im nächsten Jahr hätte die Firma Jubiläum gefeiert – stehen wieder Veränderungen für die deutschlandweit 41 Filialen an.

Das Format K&L verschwindet vom Markt

Das Unternehmen strebt eine Umstrukturierung an, das gesamte Format K&L soll nach und nach vom Markt verschwinden. Auch das Modegeschäft an der Reindlstraße, das im September 2008 gestartet war, wird zumachen – um dann unter dem neuen Namen der Schmid-Gruppe wiederzueröffnen. Die Kunden müssten sich keine Sorgen machen, beruhigt Rüdiger Herrmann. Im Wesentlichen bedeute „das neue Format“, dass das Unternehmen in Zukunft auf den Verkauf der Eigenmarken verzichte.

Das Format der Gründerfamilie Ruppert, die Ware von der Nähmaschine bis zum Kunden im Warenhaus zu liefern, werde es so nicht mehr geben. Die Corona-Pandemie habe diese Entscheidung beschleunigt. Bereits jetzt müsse festgelegt werden, was für das Frühjahr 2022 produziert werden soll. Dabei wisse man gar nicht, wie sich die Pandemie entwickle.

Business-Kleidung von K&L ist in der Corona-Krise nicht mehr gefragt

Außerdem habe sich das Kaufverhalten geändert, mit Homeoffice sei zum Beispiel Business-Ware, die K&L angeboten habe, kaum mehr gefragt. Dank der Schmid-Gruppe könnten nun Synergien und Kosten gebündelt werden. Dies sei ein vergleichbarer Prozess wie bei den Marken Karstadt und Kaufhof. „Das ist nichts Ungewöhnliches“, betont Herrmann.

Vermutlich noch bis Ende März soll der Räumungsverkauf in den 825 Quadratmeter großen Räumen in Günzburg stattfinden. Zurzeit befinde sich noch Herbst- und Winterware im Laden, die laut Herrmann „seit Monaten keinen Kunden gesehen hat“. Darauf werden Nachlässe bis zu 70 Prozent eingeräumt. Wann genau die Filiale schließt und mit neuem Schmid-Logo öffnet, kann der Prokurist noch nicht sagen. Abhängig sei dies davon, wie der Abverkauf laufen wird.

14 Mitarbeiter, die bei K&L in Günzburg arbeiteten, werden übernommen

Eines sei jedoch sicher: Die bisherigen 14 Mitarbeiter werden weiterhin in Günzburg arbeiten. Bei der Änderung des Sortiments werde man laut Herrmann auf das Portfolio der Schmid-Gruppe zurückgreifen. Dazu gehörten auch Schuhe. Ob die in Günzburg zu finden sein werden, sei noch offen. Denn direkt nebenan gibt es bereits ein Schuhgeschäft.

