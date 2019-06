10:51 Uhr

Moderner, übersichtlicher, sicherer

Verkehr Die Arbeiten in Kissendorf sind fast beendet, am 22. Juni soll der Parkplatz mit Bushaltestelle eingeweiht werden

Von Sandra Kraus

Bibertal Bis auf wenige Restarbeiten ist die Baustelle im Herzen von Kissendorf beendet. Aus dem oft staubigen Schotterparkplatz vor Kinderhaus, Grundschule und Mehrzweckhalle ist ein moderner, übersichtlicher Parkplatz mit einer zweckmäßigen und sicheren Schulbushaltestelle geworden.

„Anstelle von Rasen werden auf den Grünflächen Blumen angesät“, informierte Bürgermeister Oliver Preußner die Gemeinderäte in der Juni-Sitzung. Die kirchliche Segnung findet am 22. Juni im Rahmen des Gartenfestes statt und bildet den Abschluss der Baumaßnahme. Doch anders als geplant wird die Kanal- und Fahrbahnsanierung der Drillstraße in Schneckenhofen stattfinden. Wie berichtet, sollte dort auf Wunsch von Eltern ein Gehweg auf beiden Straßenseiten für mehr Sicherheit für die Schulkinder sorgen. Dementsprechend plante das beauftragte Ingenieurbüro. „Die Anlieger sehen die Notwendigkeit nicht, deshalb wird die Sanierung ohne eine Änderung der bestehenden Straßensituation stattfinden“, sagte Oliver Preußner. Auch die unübersichtliche Grundstückssituation, zum Teil überbauen Private den Gemeindegrund, ein paar Meter weiter ist die Straße auf Privatgrund, will Preußner so belassen. Er sagte: „Die Eigentumsverhältnisse würde ich nicht aufarbeiten wollen, die Ist-Situation ist allgemein akzeptiert.“ Aktuell prüfe das Ingenieurbüro in der Drillstraße einen möglichen Fremdwassereintrag im Bereich der Einmündung in die Bubesheimer Straße.

Um die Friedhofssatzung ging es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Da sich die Anfragen, ob eine Grabstätte nicht vor Ablauf der Ruhezeit aufgelöst werden darf, häufen, wird in Bibertal eine Gebühr eingeführt für den Pflegeaufwand der Gemeinde. Die abgeräumte Fläche wird vom Bauhof eingesät und gemäht. Mit den zwei Gegenstimmen von 3. Bürgermeister Hubert Wolf und Gemeinderat Fritz Deutschenbaur (BIB) beschloss der Gemeinderat je nach Grabgröße eine jährliche Gebühr von zwei Euro bis maximal zehn Euro für ein Familiengrab. Bezahlt werden muss für jedes Jahr vor Ablauf der Ruhezeit. Wird ein Einzelgrab fünf Jahre vor Ablauf der Ruhezeit aufgegeben, wird einmalig eine Gebühr von 25 Euro, also fünf mal fünf Euro, fällig. Das Grab an sich muss auf jeden Fall bis zum vollständigen Ablauf der Ruhezeit unangetastet bleiben. Außerdem wurden neue Regeln eingearbeitet, die das Fundamentieren und Befestigen der Grabsteine betreffen.

Seit diesem Jahr gibt es eine neue technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen, deren Regeln in der Gemeinde Bibertal künftig gelten. Bei der Abnahme muss das Grabmal einer Prüflast von 500 Newton standhalten, bei der jährlichen Überprüfung nur 300 Newton.

Themen Folgen