02.05.2018

Monolog für fünf Instrumente

Zum Quintett erweitert bringt das Sendler-Quartett zwei Werke Mozarts zur Aufführung

Von Helmut Kircher

Die Gattung Streichquintett ist im Musikleben unterrepräsentiert. Es gibt keine berühmten Quintett-Vereinigungen, sondern nur allseits bekannte Streichquartette. Da aber Streichquartett-Ensembles sich nur selten mit einer zweiten Bratsche bestücken (mag sein, weil keine zur Verfügung steht oder aus Kostengründen), kommen hochqualitative Aufführungen von Streichquintetten nur selten vor. Der Musikalische Frühling, der mit dem Sendler-Quartett in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen Einzug hielt, bot eine solche Gelegenheit, mit der Teilnahme der zwei Ausnahme-Instrumentalisten Petr Galbac (Bratsche) und Günther Beugel (Klarinette), die die spirituellste, reichste und erlesenste Musik Mozarts in einem Streich- und einem Klarinettenkonzert zum Ausdruck brachten.

Nachdem das angekündigte D-Dur Streichquintett aus der Programmfolge genommen wurde – was allein aus zeitlichen Gründen durchaus berechtigt war – stand für die Streicher allein das g-Moll Konzert KV 516 an, das berühmteste von allen. In der Besetzung Bernhard Büsch (1. Violine), Severine Pehl (2. Violine), Petr Galbac (1. Bratsche), Wilfried Sendler (2. Bratsche) und Angelika Engstler (Violoncello) stellte sich eine Sendler-Formation vor, über die sich mit Fug und Recht sagen ließ: Sie holte das Erstaunliche ans Licht, lockte es aus seinen Nischen und hob es unter seinen Tönen hervor. Das g-Moll Konzert – ein Monolog für fünf Instrumente, die sich vereinen, die von Satz zu Satz immer tiefer in die Nachtseiten menschlicher Existenz vordringen.

Eine Meditation über den Tod? Im Bann der dunklen Tonart braust schicksalhaft das Hauptthema herein, dessen Formulierung von Instrument zu Instrument weitergereicht wird. Spannend, wie 1. Geige und 1. Bratsche, punktgenau aufeinander eingehend, sich die pochenden Achtel zuwerfen, ab und zu angestachelt vom Cello. Wie sich der Dialog zwischen Ober- und Unterstimmen zu jenem, in emotionalstes Moll gebetteten, mozarteigenen Klagegesang ausweiten. In den sich erst zum Ende hin ein Sonnenstrahl in die Finsternis verirrt, um sich dann schließlich doch in abgrundtiefer Düsternis zu verlieren.

Platzwechsel zum Klarinettenquintett A-Dur KV 581, einer der schönsten „Freundesgaben“ der Musikgeschichte, von Mozart im Jahr 1789 geschrieben und einem seiner engsten Freunde zugeeignet, dem Wiener Klarinettisten Anton Stadler. Für den zweiten Bratscher rückt jetzt der Klarinettist auf den Platz des Primgeigers nach. Günther Beugel gelingt es auf Anhieb, den puren klanglichen wie melodischen Zauber seines Instrumentes nicht nur zu entfalten, sondern ihn quasi aus ihm herauszustreicheln. Herzerwärmend diese Skala melancholischer Heiterkeit, die fast opernhaften „Koloraturen“ im Duett mit der Geige, oder wie er den sanften Dissonanzen der Streicher flüssig aufgeregte Sechzehntelarabesken entgegensetzt. Mitreißend aufs Parkett gezaubert ist das Ländlerthema im Menuett und sind die volkstümlichen Variationen im Allegro-Schlusssatz, an dessen Abwechslungsreichtum sich alle Instrumente beteiligen.