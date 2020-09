01.09.2020

Morbus Crouzon-Patient und sein Leben mit dem Gendefekt

Plus Der 22-jährige Daniel Rollmann aus Günzburg hat einen seltenen Gendefekt. Wie er damit umgeht und warum er jetzt andere Betroffene im Kreis Günzburg finden will.

Von Lara Schmidler

Daniel Rollmann ist ein fröhlicher Mensch. Er ist selbstbewusst, sitzt aufrecht, schaut seinem Gesprächspartner in die Augen. Doch dieses Selbstbewusstsein hatte der 22-Jährige nicht immer. Der Weg dahin, wo er jetzt ist, war alles andere als einfach.

Daniel Rollmann hat einen Gendefekt namens Morbus Crouzon. Dieser hat Deformierungen wie den sogenannten Turmschädel und hervortretende, weit auseinander stehende Augen zur Folge. Es kann außerdem zur Fehlstellung der Zähne und zu Schwerhörigkeit kommen. Rollmann hat mit dem Gehör kein Problem und ist auch sonst körperlich nicht eingeschränkt.

Die Schulzeit von Daniel Rollmann war schwierig

Lediglich das Atmen fällt ihm ein wenig schwerer als anderen, weshalb er auch aktuell keine normale Atemschutzmaske tragen kann. Sich mit einem ärztlichen Attest von der Maskenpflicht befreien zu lassen, kommt für ihn aber nicht infrage. „Meine Mutter hat mir extra Masken genäht, die für mich angenehm sitzen“, erklärt er. Sowieso hätten sich seine Eltern seit seiner Kindheit immer sehr um ihn gekümmert und ihn gefördert. Rollmann wuchs als Einzelkind in Aschaffenburg auf. Doch seine Eltern konnten ihn nicht immer beschützen.

In der Schule war er auf sich alleine gestellt. Kinder mobbten ihn, gingen ihn sogar körperlich an. „Das war eine sehr harte Zeit“, sagt er. Er spricht auch heute, Jahre später, nicht gerne darüber. Er war froh, als er die Schule hinter sich lassen konnte. Nach seinem Realschulabschluss machte er eine Ausbildung zum Bierbrauer, direkt im Anschluss die zum Steuersekretär. In seiner Ausbildungszeit lernte er, sich zu behaupten, wurde mit der Zeit schlagfertiger.

Bis heute kennt er keine anderen Betroffenen

Dass er von Aschaffenburg nach Günzburg kam, war eher ein Zufall – er wurde an das Finanzamt Günzburg versetzt, jetzt arbeitet der 22-Jährige in der Außenstelle in Krumbach. Er hat sich gut integriert, ist Mitglied bei der CSU und hat in der diesjährigen Wahlperiode als Stadtrat kandidiert. „Es war immer mein Wunsch, einmal eine Kandidatur mitzumachen – dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen und es hat viel Spaß gemacht“, erzählt er mit einem Lächeln.

Obwohl sich Rollmann in Günzburg wohlfühlt und einen großen Bekanntenkreis aufgebaut hat, fehlt etwas. Denn bis zum heutigen Tag kennt er niemanden persönlich, der ebenfalls von Morbus Crouzon betroffen ist. Eines Tages sei ihm dann beim Frühstück der Gedanke gekommen, dass er gerne andere Crouzon-Patienten kennenlernen wolle: „Wegen Corona war ich in der Zeit viel zu Hause und hatte Zeit, nachzudenken.“

Mehr über das Crouzon-Syndrom:

Was ist Morbus Crouzon? 1 / 5 Zurück Vorwärts Häufigkeit Morbus Crouzon ist ein angeborener Gendefekt, der bei einer von 63 000 Geburten vorkommt.

Was passiert? Durch eine frühzeitige Verknöcherung der Schädelnähte, die teilweise schon pränatal beginnt, wird das Schädelwachstum gestört.

Auswirkungen Es kommt zu Fehlbildungen und Verwachsungen am Kopf und im Gesicht. Typische Symptome sind der sogenannte Turmschädel, weit hervorstehende Augen und eine Fehlstellung der Zähne. In vielen Fällen kommt es zu Schwerhörigkeit. Die geistige Entwicklung verläuft in der Regel normal.

Behandlungsmöglichkeiten Das Krankheitsbild ist individuell unterschiedlich stark ausgeprägt, sodass auch für jeden Patienten individuelle Maßnahmen ergriffen werden. Durch erhöhten Hirndruck können Lähmungen oder Krampfanfälle auftreten, was eine Operation an der Schädeldecke beheben kann. Betroffene werden regelmäßig untersucht. Werden solche Vorkehrungen getroffen, ist die Lebenserwartung von Crouzon-Patienten nicht eingeschränkt. Quellen: www.medizin-kompakt.de/crouzon-syndrom; www.muenchen-klinik.de





Digitaler Kontakt hilft Rollmann, doch er will auch persönlichen Austausch

Bei der Nationalen Selbsthilfeorganisation Nakos in Berlin hat sich Rollmann bereits als Ansprechpartner für Morbus-Crouzon-Betroffene gemeldet, doch er möchte auch in der Region aktiv werden. Zunächst wandte er sich an das Gesundheitsamt in Augsburg. Doch er musste feststellen: In ganz Deutschland gibt es keine einzige Selbsthilfegruppe für Betroffene mit seinem Gendefekt.

Über eine Elterninitiative, die Menschen mit verschiedenen Fehlbildungen und deren Familien betreut, konnte der 22-Jährige zwei Kontakte zu Frauen aufbauen, die ebenfalls Morbus Crouzon haben. Wegen der Entfernung beschränkt sich dieser Kontakt auf die virtuelle Form, doch es hat Rollmann schon viel gebracht. „Es war erlösend“, sagt er. „Man sieht, dass man nicht der Einzige ist und fühlt sich nicht mehr so alleine. Mir ist erst jetzt klar geworden, dass ich diesen Austausch möchte, ich brauche das – und ich bin jetzt stark genug dafür.“

Viele denken, Daniel Rollmann hätte eine Behinderung

Darum ist es Rollmanns Traum, andere Betroffene in der Region zu finden: „Ob das dann eine offizielle Selbsthilfegruppe wird oder einfach eine Runde, die sich regelmäßig zum Kaffeetrinken verabredet, ist eigentlich egal. Wichtig ist das Treffen an sich.“ Es sei hilfreich, zu hören, dass andere die gleichen Erfahrungen gesammelt hätten und mit denselben Problemen konfrontiert seien wie er. Und Probleme hat Rollmann auch heute noch genug.

„Das Schlimmste ist, wenn jemand einfach davon ausgeht, dass ich eine Behinderung habe, und ganz forsch nach meinem Behindertenausweis fragt“, erzählt er. Passieren kann das überall – ob beim Autokauf, im Kino oder bei öffentlichen Ämtern. Entweder soll man gar nichts sagen oder eine freundlichere Formulierung verwenden – etwa, ob er eine Ermäßigung bekomme, sagt Rollmann. Auch die Annahme von Fremden, dass er geistig behindert sei, kennt er zur Genüge. „Man kann doch höflich nachfragen, statt einfach zu glauben, etwas über mich zu wissen“, sagt Rollmann.

Er wagt den Schritt ins Rampenlicht, um andere Betroffene kennenzulernen

Auf Blicke anderer, etwa auf der Straße, achte er inzwischen nicht mehr. Er sei schon immer aufgefallen – und genau darum will der 22-Jährige sich jetzt auch mit anderen Crouzon-Patienten vernetzen – um eben nicht mehr der Einzige zu sein. Sein Umfeld sei zunächst besorgt gewesen, als er beschlossen habe, sich mit seinem Anliegen an die Öffentlichkeit zu wenden. Doch nach langen Gesprächen mit der Zuständigen am Gesundheitsamt wagt er jetzt den Schritt ins Rampenlicht.

Denn der lebenslustige 22-Jährige lässt sich, trotz seiner negativen Erfahrungen, nicht unterkriegen. Die schlechten Erinnerungen aus seiner Schulzeit habe er durch viele neue, schöne ersetzen können. Die Arbeit in der CSU mache ihm großen Spaß und seit Kurzem spiele er Golf. Dazu kam er durch Zufall: „Ich habe gelesen, dass Golf als erster Sport nach dem Corona-Lockdown wieder möglich war, und habe mich direkt angemeldet.“ Inzwischen hat Rollmann die Platzreife und sucht nach einem Golfklub in der Region, der ihm zusagt.

Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, packt er es voller Tatendrang an. So auch die Suche nach anderen Betroffenen. „Ich bin optimistisch, dass sich Leute finden.“ Betroffene, die sich für einen Erfahrungsaustausch interessieren, können sich unter der E-Mail-Adresse dani2906@web.de bei ihm melden.

Lesen Sie auch:

Asha aus Kenia erfüllt sich in Günzburg einen Traum

Philippinische Pflegerinnen über ihr neues Leben in Deutschland

Themen folgen