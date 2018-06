vor 35 Min.

Motivierte Jung-Unternehmer aus Wettenhausen

Gymnasiasten des St.-Thomas-Gymnasiums haben eine Geschäftsidee in die Tat umgesetzt: Sie fertigen Taschen aus Lkw-Planen.

Anfangs konnte keiner im Team nähen – aber davon haben sich die Junior-Unternehmer am Gymnasium St. Thomas in Wettenhausen nicht abschrecken lassen. Mittlerweile läuft die Firma T-bag prima, in der sie aus gebrauchten Lastwagen-Planen Taschen in vielerlei Formaten und Designs nähen.

Den ersten Plan, einen eigens entworfenen Grill zu produzieren, mussten die Schüler mit Seminarleiter Bernd Hihler schnell wieder verwerfen. Der Tüv und die hohen Produktionskosten waren erste Stolpersteine.

Aber eine neue Geschäftsidee war bald gefunden: Ganz im Sinne von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und dem im Trend liegenden Upcycling – dem Umwandeln scheinbarer Abfallprodukte oder nutzloser Materialien in neuwertige Waren – sollten Taschen aus Lkw-Planen hergestellt werden, die unter normalen Umständen kostenintensiv entsorgt werden müssen. Diese Planen erhält das Junior-Unternehmen von Firmen aus der Region.

Gesäubert und zugeschnitten

Das Material wird von den Schülern gesäubert, zugeschnitten und zur Tasche genäht. Das Team schneidert nach den Vorgaben seiner Kunden von der Handy-, Tablet-, Laptop- bis hin zur Umhängetasche. So vielfältig wie die Ideen ist auch die Produktvielfalt: Laptoptaschen mit und ohne Gurt in den Farben des Lieblingsklubs, Smilies auf der Tablet-Variante oder auch eine Umhängetasche in bestimmten Landesfarben sind nur einige Beispiele.

Produziert wird auf einer gebrauchten Nähmaschine und die leitende Geschäftsführerin Marika Bausch verrät, dass die Schüler sich das Nähen durch Online-Kurse selber beigebracht haben: „Jetzt kann das komplette Unternehmen mit der Maschine umgehen“, sagt sie.

Ihre Produkte und ihre Firma durfte die Gruppe bereits mehreren Jurys präsentieren – mit Erfolg.

Von 100 teilnehmenden Teams gehört das Junior-Unternehmen des St.-Thomas-Gymnasiums zu den zehn besten im Freistaat.

In seiner Abschlussrede beim Landeswettbewerb in München hob Gert Bruckner, der Leiter der Abteilung Mittelstand und Handwerk im Wirtschaftsministerium, den eisernen Willen der Wettenhauser hervor. Motivation und Flexibilität seien Qualitäten, die den wahren Unternehmergeist ausmachen, sagte er.

