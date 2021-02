vor 48 Min.

Motorroller in Konzenberg vor Garage gestohlen

Ein roter Motorroller ist in Konzenberg gestohlen worden. Warum sich der Besitzer zunächst nicht über das verschwundene Gefährt gewundert hat.

Dass sein Motorroller nicht mehr da war, war dem Eigentümer durchaus bewusst. Er hatte das Zweirad der Marke Piaggio am 5. Februar vor seiner in der Schmiedstraße in Konzenberg gelegenen Garage abgestellt und zunächst angenommen, dass ein Bekannter den Roller abgeholt hatte, um ihn zu überprüfen.

Nachdem sich das als unkorrekt herausgestellt hatte, erstattete der Mann Anzeige wegen Diebstahls. Der rote Motorroller, mit einem schwarzen Helm der Marke Naxo im Helmfach, hat einen Zeitwert von 350 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (zg)

