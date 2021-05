Mountainbike

vor 35 Min.

Georg Egger: Für Olympia sieht es jetzt nicht mehr gut aus

Plus Platz 33 zum Weltcup-Start schmälert die Olympia-Chancen des Mountainbikers Georg Egger aus Obergessertshausen. Wie aus dem Trip nach Tokio vielleicht doch noch was wird.

Von Jan Kubica

Insgesamt fünf deutsche Mountainbiker haben die Normen für die Olympischen Spiele erfüllt – und konkurrieren um aktuell zwei Startplätze in Tokio. Mittendrin in der Ausscheidung befindet sich Georg Egger aus Obergessertshausen. Beim Weltcup-Auftakt in Albstadt konnte er seine Position in diesem nationalen Wettrennen allerdings nicht verbessern. Im Gegenteil: Es kam sogar ein neuer Konkurrent hinzu.

Themen folgen