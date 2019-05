08:00 Uhr

Mühlwegtunnel wird Donnerstagnacht gesperrt

An dem Bauwerk der B16 in Günzburg finden Wartungsarbeiten statt. So läuft die Umleitung.

Der Mühlwegtunnel der Bundesstraße B16 zwischen den Anschlussstellen Geschwister-Scholl-Straße und Augsburger Straße (Polizeiohr) in Günzburg wird in der Nacht vom kommenden Donnerstag, 23., auf Freitag, 24. Mai, zwischen 20 und 2 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Darauf hat das Staatliche Bauamt Krumbach hingewiesen. In dieser Zeit sollen turnusmäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung ausgeführt werden. Der Verkehr wird nach Angaben der Behörde innerörtlich über die Geschwister-Scholl-Straße – Krankenhausstraße – Augsburger Straße umgeleitet. (zg)

