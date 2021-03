vor 1 Min.

Müllcontainer brennt - Feuerwehr verhindert in Ichenhausen Schlimmeres

Aufmerksamer Spaziergänger meldet das Feuer am späten Abend. Die Polizei legt sich bei der Brandursache fest.

Es blieb letztlich bei einem Schaden von 1000 Euro. Möglich machten das aber nur ein aufmerksamer Spaziergänger und eine schnell eingreifende Feuerwehr.

Gegen 22.45 Uhr an diesem 11. März 2021 hatte der Passant einen brennenden Müllcontainer bei der Grundschule an der Friedrich-Jahn-Straße in Ichenhausen gemeldet. Der Rollbehälter, der unter einer Überdachung stand, verformte sich aufgrund der starken Hitzeentwicklung. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf die Holzvertäfelung der Überdachung, sodass diese lediglich verrußt wurde.

Die Ursache des Feuers steht für die Polizei fest: Sie spricht von Sachbeschädigung durch Brandlegung. (zg)

