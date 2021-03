13:00 Uhr

Müllgebühren im Landkreis Günzburg müssen wohl erhöht werden

Plus Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Günzburg verbucht seit Jahren ein Defizit. Was das für die Bürger bedeutet.

Von Walter Kaiser

Die Hinweise verdichten sich: Die Müllgebühren müssen in absehbarer Zeit wohl erhöht werden. Denn Einnahmen und Ausgaben des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs gehen immer weiter auseinander. Wie Werkleiter Anton Fink bei der Sitzung des Werkausschusses erklärte, war im Geschäftsjahr 2019 ein Defizit von etwa 1,37 Millionen Euro zu verbuchen, 2018 war es ähnlich. Landrat Hans Reichhart ( CSU) erklärte im Ausschuss, es müssten Wege gesucht werden, um die Einnahmen zu erhöhen, zugleich dürften die Bürger nicht über die Maßen belastet werden. Beschlossen wurde eine neue Regelung bei der Kompostierung von Bio-Abfällen im eigenen Garten.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hatte sich über die Jahre ein dickes Finanzpolster zugelegt. Viele Jahre blieben die Gebühren stabil. Doch zuletzt standen beziehungsweise stehen große Investitionen an – beim neuen Wertstoffzentrum in Leipheim, beim Ausbau des Wertstoffhofs in Krumbach, beim Bau eines neuen Wertstoffzentrums an der stillgelegten Pyrolyse bei Unterknöringen oder bei der Sanierung alter, umweltschädlicher Deponien.

Hinzu kommt, so Fink, dass die Erlöse für Wertstoffe, etwa bei den (Plastik-)Verpackungen, immer weiter nach unten gehen. Der Werkleiter: „Auf dem Weltmarkt gibt es ein Überangebot.“ Zugleich gehen die laufenden Betriebskosten kontinuierlich nach oben.

Die Erhöhung soll in einem für die Bürger tragbaren Rahmen bleiben

Deshalb, so Landrat Hans Reichhart, müsse im Laufe des Jahres nach Wegen gesucht werden, wie die Einnahmen erhöht werden können. Zugleich dürften die Bürger finanziell nicht allzu sehr belastet werden.

CSU-Kreisrat Rudolf Feuchtmayr äußerte sich ähnlich. „Wir werden die Gebühren wohl erhöhen müssen“, erklärte er. „Wir müssen die Erhöhung aber in einem für die Bürger tragbaren Rahmen halten.“ Deshalb sei zu überlegen, ob weniger an der Grundgebühr geschraubt werde, stattdessen „nach dem Verursacherprinzip“ an Einzelgebühren. Die Annahme etwa von Grüngut, Schrott, Holz oder Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen ist an den Wertstoffhöfen bislang kostenlos. Der Landrat erwiderte, bei der Neukalkulation der Gebühren gelte es, „etliche Punkte zu gewichten“.

Neue Regeln für Kompostierung von Bio-Abfällen

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Werkausschusses eine neue Regelung bei der Kompostierung von Bio-Abfällen auf dem eigenen Grundstück. Jeder Haushalt muss verpflichtend an die Restmüllabfuhr angeschlossen sein. Grundsätzlich gilt das auch für die braune Bio-Tonne. Doch eine Befreiung ist auf Antrag zulässig, wenn glaubhaft nachgewiesen wird, dass die Bio-Abfälle ordnungsgemäß im Garten kompostiert werden.

Nach der bisherigen Regelung mussten dafür 50 Quadratmeter pro Person und Haushalt zur Verfügung stehen. Das Umweltbundesamt schlägt 114 Quadratmeter vor, im Landkreis gilt künftig der Mittelweg. Die Mitglieder des Werkausschusses verständigten sich auf eine Mindestfläche von 70 Quadratmetern pro Person und Haushalt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen