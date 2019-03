vor 34 Min.

Musicalfahrt: Unsere Leser entern die Bühne von „Cabaret“

Nach der Aufführung gab es für die Teilnehmer unserer Fahrt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Deutschen Theaters in München.

Von Sandra Kraus

Rundum begeistert waren die 60 Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung von der Musical-Fahrt zu „Cabaret“ ins Deutsche Theater nach München. „Wir haben gelesen, dass noch Plätze frei sind, und haben uns dann spontan angemeldet. Uns hat die Vorstellung sehr gut gefallen, obwohl das Thema schon bedrückend ist. Gut gespielt, ein klasse Bühnenbild, wir sind begeistert“, sagte das Günzburger Ehepaar Lydia Maier-Reichart und Gerhard Maier nach der Vorstellung. Erste Informationen, ein Tässchen Kaffee und Gläschen Prosecco hatte es schon im Bus der Firma Dirr-Reisen gegeben. Zum Beispiel, dass das Deutsche Theater München keine eigene Schauspielertruppe hat, sondern ein reines Gastspieltheater ist. Zu „Cabaret“ kam jetzt das „English Theatre Frankfurt“ vom Main an die Isar.

Musical Cabaret: Darum geht es

„Cabaret“ spielt in Berlin zu Beginn der 1930er-Jahre, wohin der junge amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw reist. „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ hieß es für ihn und die Zuschauer schon bald im Kit-Kat-Club mit seinen sexy Girls und Boys und Conférencier Emcee. Die Szenen wechselten zwischen Nachtklub und der Pension von Fräulein Schneider, wo Cliff wohnte, und einer Bahnhofshalle. Die Band spielte in einem Waggon.

In krassem Gegensatz zum ausschweifenden Leben im Kit-Kat-Club standen die dunklen Wolken des aufziehenden Nationalsozialismus, zu dem sich Cliffs Bekannter Ernst Ludwig immer mehr bekannte. Die späte Liebe zwischen Pensionsinhaberin Fräulein Schneider und dem jüdischen Herrn Schultz zerbrach daran. Auch die Beziehung zwischen Cliff und Nachtklub-Sängerin Sally hat kein Happy End, am Ende verließ Cliff allein ein düster gezeichnetes Deutschland.

Nach dem Schlussapplaus gehört die Bühne unseren Lesern

Nach dem stehenden Schlussapplaus gehörte die Bühne den GZ-Lesern. Bei der 30-minütigen Backstage-Führung ging es über die Unterbühne mit ihren Hubpodien, die jedes Jahr während der Ballsaison zum Einsatz kommen, hinauf auf die Bühne. Mit den Bildern der Aufführung im Kopf standen die Teilnehmer nun in dieser Bahnhofshalle, die sich in die Pension von Fräulein Schneider verwandeln konnte, aber mit wenigen Handgriffen auch zum Kit-Kat-Club wurde. Am Bühnenboden waren die Markierungen sichtbar, die den Schauspielern aufzeigen, wo was zu stehen hat. Sie tanzten und sangen, sie bauten die Bühne ohne Vorhang um, zwei von ihnen unterstützen ab und an die Band mit Saxofon und Klarinette.

Ein Genuss war auch der Blick von der Bühne in den roten Theatersaal mit 1553 Sitzplätzen. Interessiert schlenderten die GZ-Leser im Bereich der Hinterbühne an Spiegeln und Schminkutensilien, Bügeleisen und Kostümständern vorbei, erkannten Requisiten wieder. Ein Highlight war der Besuch des Silbersaals mit seinen Spiegeln, dem Kronleuchter und der barocken Bühne. Er ist der einzige noch erhaltene Raum des Deutschen Theaters, das 1896 in der Schwanthaler Straße eröffnet und 1943 in einer Bombennacht zerstört wurde, in den 1950ern wiederaufgebaut wurde. Die Führung endete im Foyer, wo sich Marianne Wagner-Betz aus Burgau über den gelungenen Abend freute. „Ich habe die Leserreise zum Geburtstag bekommen“, erzählte sie. Mitgefahren waren Tochter Carola Werner und Simone Werner. Die 14-jährige Simone ist, seit sie vier Jahre alt ist, Tänzerin bei der Burgavia und schaute vor allem bei den Tanzszenen genau hin. Ihr Urteil: „Die können wirklich was!“ Es war weit nach Mitternacht, als der Doppeldecker-Bus der Firma Dirr-Reisen wieder den Landkreis erreichte.