vor 21 Min.

Musik, Gefühle und Wodka mit Thomas Stieben und seinem Ensemble

Am Samstag hatten die Acoustic Gentlemen ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Martin Brenner (Piano) und Matthias Schmidt (Cello und Gitarre) waren mit der Stimme von Thomas Stieben im Offinger Kino ganz nah am Publikum. Am Ende applaudierte es sogar im Stehen.

Die Acoustic Gentlemen rund um den Sänger Thomas Stieben geben im Offinger Kino ihr erstes Konzert und sind ganz nah beim Publikum.

Von Peter Wieser

Acoustic Gentlemen – wer ist denn das? Eine Besucherin beim Konzert am Samstag im Offinger Kino klärt auf: „Gentlemen sind Männer mit Anstand.“ Da hat die Dame in jedem Fall recht. Wenn dazu handgemachte Musik am Piano von Martin Brenner aus Burgau und an Cello und Gitarre von Matthias Schmidt aus Pfaffenhausen die Stimme von Thomas Stieben begleitet, dann ist alles schnell gesagt.

Ein roter Teppich am Eingang, in die Luft mischt sich der Duft frischen Popcorns, geleitet das Publikum in das ausverkaufte Kino. Dann wird es ganz still. Nur ein paar Takte an Piano und Cello stimmen das Publikum auf den Abend ein. Jetzt betritt auch Thomas Stieben die Bühne, lässt mit dem Song „You raise me up“ seine Stimme mit der Piano- und Cellobegleitung verschmelzen. Leonard Cohen’s „Hallelujah“ im Anschluss setzt dem noch eines drauf. Es ist übrigens der erste gemeinsame Auftritt der drei Herren. „Wir freuen uns riesig und wollen heute mit euch einen schönen Abend verbringen“, wendet sich Stieben an das Publikum. „Wenn ihr mitsingen wollt, dann singt einfach mit.“

Mit dem Offinger Kino verbindet Thomas Stieben etwas Besonderes

Ws wird lieber einfach nur gelauscht. Bei Yiruma’s „River flows in you“ zieht sich Thomas Stieben sogar selbst auf seinen Barhocker zurück und hört einfach nur dem Piano und dem Cello zu. Es wird deutlich: Hier wird nicht nur einfach etwas abgespult, hier schwappen die Musik und die Gefühle direkt auf das Publikum über. Mit dem Offinger Kino verbinde ihn etwas ganz Besonderes, verrät Thomas Stieben. Er habe dort auf eine Freundin gewartet, die dann nicht gekommen sei, eine große Enttäuschung damals für ihn. Dafür sei jene Dame heute seine Frau. Stieben erzählt auch, wie er zur Casting Show „Das Supertalent“ gekommen sei, und davon, wie Dieter Bohlen auf den goldenen Buzzer gedrückt habe.

Wichtig seien Freunde, oft seien diese die wahre Familie, fügt Stieben hinzu und drückt dies mit dem Song „You’ve got a friend“ von Carole King aus. Diesmal nicht mit Cellobegleitung, sondern der Gitarre und der Stimme von Matthias Schmidt zu Martin Brenners Piano.

Dass es im Kino langsam warm wird, liegt vielleicht an dem alten christlichen Lied „Zünde an dein Feuer (Quelle des Lebens)“ – das geht richtig unter die Haut. Möglicherweise liegt es aber auch an der Band, wie Stieben scherzend bemerkt. Dafür macht er Lust auf noch mehr: Ein bisschen Grönemeyer, dann „The Rose“ und „Fields of Gold“. Das jedoch nicht in der Version von Sting, sondern in der von Eva Cassidy. Gerade die verstorbene Sängerin und Gitarristin habe ihn berührt, sagt Thomas Stieben.

Damit es authentisch wirkt, wird auch Wodka verteilt

Dann lässt er die russische Seele aufleben, die Gentlemen lassen an das Publikum Wodka verteilen, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Ein bisschen rappig wird es auch: Bei Sido’s „Einer dieser Steine“ singt Stieben’s Sohn Samuel mit, bevor es bei Andreas Gabalier’s Song „Amoi seg’ ma uns wieder“ noch einmal nachdenklich wird – ein weiteres Mal pures Gänsehautfeeling. Das letzte Stück „You are the Reason“ von Calum Scott geht genauso zu Herzen, und das Publikum verlangt eine Zugabe. Einem „Wir haben nix vorbereitet“ folgt ein trauriges „Ooooh“. Natürlich haben die Acoustic Gentlemen etwas vorbereitet: Bei John Legend’s „All of me“ erheben sich die Besucher von den Kinosesseln und folgen den Gentlemen im Stehen.

Mehr als zwei Stunden lang sind diese nur mit Piano und Cello oder Gitarre ganz nah beim Publikum – und umgekehrt genauso. Einfach eben Gentlemen.

Themen Folgen