Musik Lederle in Günzburg macht zu

Das Musikgeschäft Lederle, das seit 2005 am Bahnhofplatz in Günzburg war, schließt Ende des Monats.

Das renommierte Musikfachgeschäft Lederle in Günzburg schließt Ende des Monats.

Von Heike Schreiber

In Günzburg macht Ende des Monats ein renommiertes Fachgeschäft zu: Musik Lederle, das vor fast 70 Jahren seinen Betrieb aufgenommen hatte und zu einer Institution in der regionalen Musikszene geworden war, schließt seine Türen für immer. Der langjährige Inhaber Peter Lederle wird sich künftig anderen Aufgaben widmen.

1953 hatte Eugen Lederle das Unternehmen ins Leben gerufen. 1982 übernahm sein Sohn Peter das Geschäft. Wesentlicher Bestandteil war zunächst der Handel mit Blasinstrumenten. Nach und nach kamen weitere Fachabteilungen für Gitarren, Bässe, Klaviere, Drums und Percussions hinzu. 2005 erfolgte der Umzug vom Günzburger Marktplatz zum Bahnhofplatz.

Inhaber reagierte nicht auf Anfragen

Warum Peter Lederle den Laden aufgibt, war nicht in Erfahrung zu bringen. Auf wiederholte Anfragen unserer Zeitung reagierte der Inhaber nicht. In einer Anzeige hatte er seinen Kunden mitgeteilt, dass es ihm schwer falle, nach 40 Jahren dieser Branche den Rücken zu kehren. Was er künftig beruflich macht, ließ er offen. Seine Passion, die Musik, solle aber weiterhin eine große Rolle spielen. Wie von Mitarbeitern zu hören war, sollte das Geschäft eigentlich erst im Frühjahr schließen. Da jedoch das gesamte Team, das aus ausgebildeten oder praktizierenden Musikern bestand, neue Stellen gefunden habe, sei der Termin nach vorne verschoben worden.

Was die Bereiche Service und Reparatur angeht, so wollen Lederle und Instrumentenbauermeister Hans-Peter Lecheler diese zunächst weiter führen. Der Ausverkauf bei Musik Lederle hat längst begonnen. An diesem Samstag, 1. Februar, besteht von 10 bis 16 Uhr die letzte Möglichkeit, Instrumente und Ausrüstung zu vergünstigten Preisen zu erstehen.

