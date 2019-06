00:33 Uhr

Musik, die nach oben führt

Unter dem Motto „Himmelwärts“ spielte das Ensemble Saltim Barocca in der Günzburger Hofkirche

Von Martin Gah

Am Abend des ersten Tages des Günzburger Kultursommers gastierte das Ensemble Saltim Barocca in der Hofkirche. Der Name verrät zweierlei über die sieben Musiker: Zum ersten wollen sie, analog zum italienischen Gericht Saltimbocca („spring in den Mund“) Musik machen, die ins Ohr springt. Zum zweiten haben sie sich der Epoche des Barock verschrieben. Und das nicht nur, weil die Erforschung historischer Aufführungspraxis gerade in Mode ist.

Gesamtleiter und Cembalist Bernd Jung erklärt: „In der damaligen Zeit waren die Streichinstrumente etwas größer gebaut als heute. Außerdem gab es noch keine Stahlsaiten, und so kamen ausschließlich Darmsaiten zum Zug. Diese schaffen einen weicheren Klang“. Typische Barockinstrumente sind die Viola da Gamba (Margarita Holzbauer), die Basslaute (Hanna Obermeier-Liebl) und die Violone, Vorläufer des Kontrabass (Wolfgang Duile). Außerdem gehören zum Ensemble Monika Lichtenegger (Sopran), Julia Schweiger (Violine), Susanne Steuerl (Blockflöte) und Miriam Seyboth (Cello). Die Cellistin unterrichtet auch an der Günzburger Musikschule. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus dem Augsburger und Münchner Raum und fanden 2012 zusammen.

Das Programm in Günzburg bot einen ausgewogenen Querschnitt durch die Epoche, angefangen bei Claudio Monteverdi (1567-1643) bis Georg Philipp Telemann (1681-1767). Bei drei Werken lotet die Sängerin durch große Tonsprünge den Abstand zwischen Himmel und Erde aus, nämlich bei „Süßer Blumen Ambraflocken“ von Georg Friedrich Händel und bei zwei Kompositionen von Dietrich Buxtehude, die den Rahmen des Programmes bildeten. Zum Fest Christi Himmelfahrt verfasste er die Kantate „Gen Himmel zu dem Vater mein“, zum Pfingstfest die Kantate „Also hat Gott die Welt geliebet“. In der Barockbearbeitung zeigt sich das epochentypische Wetteifern mehrerer Stimmen miteinander. Zuerst praktizieren dies die Violine und die Viola da Gamba, dann die Violine und die Gesangsstimme.

Die Sopranistin ist immer ausdrucksstark, aber am deutlichsten wird das bei „O quam suavis“ von Francesco Cavalli, der sich vor allem als Opernkomponist einen Namen machte. Bei der Vertonung eines lateinischen Gedichtes, das der Gottesmutter Maria gewidmet ist, schuf er eine Mini-Oper. Elegisch bis zärtlich sind die ersten beiden Zeilen, die ihre Schönheit rühmen. Erhaben ist die Beschreibung der Himmelskönigin, flehend sind die letzten drei Zeilen, die mit „bitte deinen Sohn für uns“ enden. Im zweiten und dritten Teil finden sich viele Melismen in Sechzehntelläufen.

Die Instrumentalisten von Saltim Barocca zeigen ihre Qualitäten auch bei reinen Instrumentalvorträgen, zum Beispiel der Sonate in F Dur für Flauto Dolce, Viola da Gamba und Basso continuo von Georg Philipp Telemann. Im ersten Satz (Vivace) wechseln sich Legati- und Staccati- Passagen ab, ebenso bestechend sind die Echoeffekte zwischen der Flauto Dolce und der Viola da Gamba. Darauf folgt ein wirksamer Kontrast zwischen der schluchzenden Elegie des zweiten Satzes (Mesto) und des fröhlichen, tänzerisch hüpfenden dritten Satzes im Allegro. Rasant sind auch die Läufe in Sechzehnteln und Zweiunddreißigsteln der Ciaccona von Tarquinio Merula. Das begeisterte Publikum spendete nach jedem Stück großen Applaus und bekam eine Zugabe.

