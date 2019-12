vor 42 Min.

Musikalische Weihnacht

Das ist während der Feiertage in Heilig Geist in Günzburg geboten

Während der Weihnachtszeit wird es in Heilig Geist in Günzburg musikalisch. Am Donnerstag, 26. Dezember, dem Zweiten Weihnachtsfeiertag, wird der Gottesdienst in Heilig Geist wieder musikalisch gestaltet vom Heilig Geist Ensemble unter der Leitung von Wolfram Seitz.

Traditionsgemäß wird die Pastoralmesse von Kempter zur Aufführung gebracht, die der in Limbach geborene Komponist vor 200 Jahren geschrieben hatte.

Außerdem stehen „Zu Bethlehem geboren“ für Chor und Orchester von Wolfram Seitz sowie „Transeamus“ von Joseph Schnabel auf dem musikalischen Programm bevor der Gottesdienst mit „O du fröhliche“ für Gemeinde, Chor und Orchester bearbeitet von Wolfram Seitz seinen Abschluss findet. Das Ensemble wird begleitet vom Orchester La Quinta, Ulm, Susanne Steinle (Sopran), Brigitte Thoma (Alt), Jakob Nistler (Tenor) und Andreas Wiborg (Bass). Beginn des Weihnachtsgottesdienstes ist um 10.15 Uhr.

An Silvester gibt es dann einen weiteren musikalischen Höhepunkt, wenn das alte Jahr mit Pauken und Trompeten sowie Wolfram Seitz an der Orgel im Jahresschlussgottesdienst um 18.30 Uhr verabschiedet wird. Eine Zeit zum Danken für all das Gelungene im vergangenen Jahr und Gott um seinen Beistand bitten für das kommende Jahr. (zg)

