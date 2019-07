00:32 Uhr

Musikantentreffen und Schwanfahrten

Beim Weiherfest in Stoffenried ist wieder viel für die Besucher geboten

Mit viel Begeisterung sind die vielen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr bereits dabei, rings um den im Mittelpunkt stehenden Dorfweiher in Stoffenried alles für ein optimales Fest zu gestalten. Denn das Weiherfest in Stoffenried steht wieder an.

Die neue Musikbühne wurde bereits fest im Weiher platziert. Auch das romantische Floß sieht seiner Fertigstellung entgegen. Das Markenzeichen des Weiherfestes, der Schwan, wird schon liebevoll auf Vordermann gebracht. Er wird dann zur Freude der Kinder unermüdlich im Weiher herumgleiten und man kann auf ihm mitfahren. Bereits ab 15 Uhr geht es am kommenden Samstag, 27. Juli, los mit Kaffee und selbst gebackenen Torten der Stoffenrieder Frauen. Ab 19 Uhr spielt dann die Musikkapelle Attenhofen mit schmissigen Weisen auf.

Der darauffolgende Sonntag, 28. Juli, beginnt mit dem Gottesdienst auf dem Floß um 9.30 Uhr. Die Musikkapelle Wiesenbach übernimmt die feierliche Gestaltung der Messe und die anschließende musikalische Unterhaltung.

Vielseitiges Essen zeichnet das Weiherfest aus. Neben Torten werden Küchle und Rosenküchle frisch ausgebacken. An der Bar wird es ab 11.30 Uhr Pizza und Getränke geben. Am Kramerstand kann man sich mit Naschereien eindecken, besonders beliebt dort sind aber die Wasserpistolen.

Beim weitum bekannten Schwäbischen Musikantentreffen von 14 bis 18 Uhr werden wieder viele Gruppen am Weiher und in der Kreisheimatstube die Gäste begeistern. Auch alte Handwerkstechniken werden gezeigt sowie für Kinder lustige Spiele von Annodazumal organisiert. Ab 18 Uhr übernimmt dann der Musikverein Ellzee und sorgt für einen fröhlichen Ausklang des 43. Weiherfestes. (eg)

Themen Folgen