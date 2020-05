Musiker erinnern sich an Zeit mit Siegfried & Roy in Las Vegas

Plus Die White Shadows aus Burgau trafen auf ihrer USA-Tournee mit den Magiern zusammen. Nun, da Roy gestorben ist, erinnern sie sich wieder an diese Zeit.

Der Tod von Roy Horn am 8. Mai hat auch die Musiker der ehemaligen Kultband White Shadows erschüttert, die 43 Jahre lang ein Begriff für gute Tanzmusik in der Region und weit darüber hinaus waren. Bis nach Amerika, wo die Gruppe seit 1987 alle drei Jahre eine fünfwöchige Tournee in Kalifornien absolvierte. Kontakte zu Burgauern, die in Los Angeles lebten, ermöglichten 1987 erstmals Auftritte im legendären Club des „Alpine Village“. Dort traten damals viele bekannte Musiker vor 1200 meist deutschstämmigen Gästen auf.

Helmut Ruder, ein Gründungsmitglied der Band, erinnert sich noch gut an die erste Tour: „Wir waren alle Mitte 20 und voll im Saft. Die Mädels standen Schlange an der Bühne.“ Doch Ruder hielt (als Einziger verheiratet) die Musiker zusammen – es gab weder Alkohol noch Frauen. Von derart anständigen Manieren verblüfft, belohnte sie der Clubmanager mit Karten für eine Show der Magier Siegfried & Roy, die im knapp fünf Stunden entfernten Las Vegas schon damals in täglich ausverkauften Shows auftraten.

Begrüßt als "unsere bayerischen Freunde"

Sechs Jahre später kam es zur ersten persönlichen Begegnung mit den Stars während ihrer spektakulären Show im Hotel "The Mirage". „Wir waren uns sofort sympathisch“, erinnert sich Ruder an das Treffen hinter der Showbühne mit dem gebürtigen Rosenheimer Siegfried Fischbacher und seinem Partner Roy Horn. So kam es auch, dass sie an allen folgenden Besuchen in Las Vegas jedes Mal als „unsere bayerischen Freunde“ begrüßt wurden.

Während der elf USA-Reisen waren sie sechs Mal in der Show der Magier in Las Vegas. Zuletzt am 6. Januar 2003, dem Unglücksjahr von Roy Horn, das zugleich das Ende ihrer Karriere bedeutete. Am 3. Oktober, einen Tag nach seinem 59. Geburtstag, wurde der Dompteur während der Show von einem seiner weißen Tiger schwer verletzt. Davon konnte er sich nie mehr vollständig erholen. Er blieb bis zu seinem Tod halbseitig gelähmt und saß im Rollstuhl. Nun ist Roy an den Folgen einer Erkrankung gestorben, die durch das SARS-Cov-2-Virus ausgelöst wurde.

Der Besuch ist so gut in Erinnerung, weil die Musiker mit ihren Partnerinnen in Tracht gekommen waren, worüber sich der Rosenheimer Siegfried sehr gefreut hatte. An Silvester 2018 spielten die White Shadows zum letzten Mal in den USA. Es war zugleich das Ende der 43-jährigen Zusammenarbeit der Bandmitglieder. „Wir merkten, dass es Zeit war, aufzuhören. Heute sind wir alle noch gut befreundet“, sagt Ruder.

