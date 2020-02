vor 34 Min.

Musikerin Regina Reiter hat ein großes Ziel

Das Audax-Saxofonquartett tritt am 9. Februar in der Günzburger Musikschule auf. Im Ensemble spielt auch Regina Reiter (rechts), die in Günzburg aufgewachsen ist.

Die Günzburgerin spielt mit dem Audax-Saxofonquartett in der Musikschule. Warum die 29-Jährige mit ihrem Instrument fast schon Missionsarbeit leistet.

Von Michael Lindner

Regina Reiter hat ein großes Ziel. Eines, das sehr ambitioniert ist: von der Musik zu leben. Die 29-Jährige spielt Saxofon und tritt mit dem Audax-Saxofonquartett am Sonntag, 9. Februar, in der Günzburger Musikschule auf. Die Zuhörer können sich bei diesem Auftritt auf einiges gefasst machen.

„Es sind Stücke zu hören, die in eine sehr moderne Richtung gehen. Und es gibt auch viel zu sehen“, sagt die in Günzburg aufgewachsene Musikerin. Was sie genau damit meint? Es werden klassische und romantische Stücke wie beispielsweise von Alexander Glazunov und Eugène Bozza aufgeführt.

Regina Reiter spielt statt Blockflöte nun Saxofon

Das Quartett besteht aus vier jungen Saxofonistinnen, die sich im Rahmen ihres gemeinsamen Saxofonstudiums in Würzburg zusammenschlossen. In wenigen Wochen tritt das Ensemble beim Deutschen Musikwettbewerb in Bonn an und wird einige Teile des Wettbewerbsprogramms in Günzburg spielen. Am Baritonsaxofon spielt Reiter, die im Alter von neun Jahren das Instrument erlernte. Zuvor spielte sie Blockflöte, doch die Gruppe löste sich irgendwann auf. „Ich wollte Klarinette lernen und probierte das aus – es hat aber nicht so richtig funktioniert“, sagt Reiter. Sie wollte etwas „Größeres und Lauteres“ spielen.

Also versuchte sie sich am Saxofon – und das erfolgreich. Die ähnliche Griffweise zur Blockflöte machte ihr die Umstellung leichter. Nur mehr Luft benötige sie für das Saxofon. Am schwierigsten empfindet es die 29-Jährige, dass sie ein sehr junges Instrument spielt – Werke gibt es erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Außerdem werde das Saxofon ihrer Meinung nach in der Klassik häufig unterschätzt: „Die meisten Menschen kennen es nur aus dem Jazz. Ich kämpfe dafür, dass es in der klassischen Musik ein wichtiges Instrument wird.“ Dass dies ein bisschen nach Missionsarbeit klingt, ist ihr bewusst. Derzeit versucht die junge Frau, sich mit Ensembles und Solokonzerten selbstständig zu machen. Und das alles neben ihrem Masterstudiengang Kammermusik in Frankfurt.

Die Musikerin Reiter kehrt zu ihren musikalischen Wurzeln nach Günzburg zurück

In der Mainmetropole lebt Reiter, doch der Kontakt nach Günzburg ist nicht abgerissen. Freunde und Familie leben hier. Bis auf Weihnachten und Geburtstage gibt es nur wenige Gelegenheiten, sich mit ihnen zu treffen. Umso mehr freut es Reiter, dass sie nun mit dem Audax Saxofonquartett zu ihren musikalischen Wurzeln nach Günzburg zurückkehrt – so wie vor wenigen Monaten, als sie als Teil des Duos Klax ebenfalls in der Musikschule spielte.

Der Auftritt des Audax-Saxofonquartetts im Saal der Günzburger Musikschule ist am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro, Schüler und Studierende zahlen zehn Euro, gibt es an der Abendkasse.

