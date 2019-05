vor 48 Min.

Musikkapellen kämpfen um Punkte

Wertungsspiele am Sonntag im Forum

Auch in diesem Jahr finden sich wieder zahlreiche Musikkapellen im Günzburger Forum ein, um am Sonntag, 5. Mai, ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Der Bezirk 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes veranstaltet seine alljährlichen Wertungsspiele und hält dabei Konzertstücke aller Schwierigkeitsgrade und Musikgenres für die Zuhörer bereit.

Zwei Jugendkapellen präsentieren unter anderem „Land of the Pharaos“ von Kees Vlak und „Fiesta!“ von James Horner. Bei den acht aktiven Kapellen, die an den Start gehen, stehen bekannte Komponisten wie Thiemo Kraas und Markus Götz und sowie traditionelle Blasmusik auf dem Programm.

Über Wochen haben sich die Musikerinnen und Musiker mit ihren Dirigenten auf diese Wertungsspiele vorbereitet, um hoffentlich auf die Minute genau optimal vorbereitet zu sein.

Zwei Kapellen treten in der Mittelstufe an, drei in der Oberstufe und zwei weitere sogar in der Höchststufe. Unmittelbar nach dem Musikvortrag wird eine unabhängige, fachkundige Jury des ASM ihre Bewertung mit Punkte-Karten für die Kapellen und Besucher offen sichtbar vornehmen. Im Anschluss gibt es für die Dirigenten und Musiker die Möglichkeit zum Kritikgespräch, bei dem die Jury Tipps und Anregungen für die weitere Arbeit der Kapelle gibt. Der Eintritt ist frei.

Das Programm

10 Uhr: Vororchester Bläserschule Mindeltal

10.20 Uhr: Musikverein Harmonie Dettingen

10.40 Uhr: Musikverein Deisenhausen

11.11 Uhr: Blech-Brasserie

12 Uhr: Musikverein Ermingen

12.45 Uhr: Mittagspause

13.45 Uhr: BMV Jettingen

14.25 Uhr: Stadtkapelle Illertissen

15.05 Uhr: Musikverein Krumbach

15.55 Uhr: Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried

16.25 Uhr: Musikverein Kissendorf

Die Teilnahmeurkunden werden den Kapellen feierlich überreicht im Rahmen des Bezirksmusikfestes 2019, das vom 19. bis 23. Juni vom Musikverein Ellzee veranstaltet wird (wir berichteten). (zg)

