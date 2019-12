20.12.2019

Musizieren verbindet Generationen

„Musizieren verbindet Generationen“, so lautete das Motto des Jahreskonzerts des Musikvereins Kemnat. Am Ende wurde es weihnachtlich.

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Kemnat präsentieren sich auch junge Musiker

Christiane Seibold hatte zu Beginn mit einigen Gedanken über das Miteinander von Jung und Alt ein wenig zum Nachdenken angeregt. Denn: Das Jahreskonzert des Musikvereins Kemnat in der St.-Georg-Kirche stand ganz im Zeichen von „Musizieren verbindet Generationen“.

Zuvor hatten die knapp 30 Musiker mit dem Stück „Song of Praise“, für das Alfred Bösendorfer mit viel Gefühl eine Choralmelodie aus dem 16. Jahrhundert übertragen hat, das Konzert feierlich eröffnet. Mit dem Werk „Fanfare“ des belgischen Meisters der Orgel, Nicolas Jacques Lemmens, verliehen sie dem Konzert eine ebenso andachtsvolle wie ehrwürdige Stimmung. Berührend und gefühlvoll, mit dem Solo von Lena Lukas an der Querflöte, setzte der Musikverein mit der Serenade „Serenata Sentimentale“ von Enrico Toselli dieses fort. Ein weiteres Werk Bösendorfers, „Das junge Weihnachtskonzert“ gehörte dann ganz den sich derzeit in der Ausbildung befindenden neun Jungmusikern. In modernem Stil arrangiert ließen diese mit vier alten, bekannten Weihnachtsliedern den Advent in die St. Georg-Kirche einkehren.

Mit dem von Zdenek Gursky in den 90er-Jahren komponierten Solostück „Gloria“, bei dem jetzt vor allem die Trompeten zum Zug kamen, wurde der Musikverein Kemnat zunehmend moderner. Mit dem Konzertwerk „Alpine Inspiration“ von Martin Scharnagl geleiteten die Musiker die Zuhörer zu einem Aufstieg in die Schönheit mächtiger Bergmassive, ließen die Wanderung durch eine fast bedrohlich wirkende Gebirgskulisse gleichermaßen mühevoll und gefährlich erscheinen, bevor sie wieder zum Abstieg in das Tal gelangen durften. Geradezu wie eine feierliche Hymne auf die Ruhe und die Stille erklang Paul Simons „The Sound of Silence“, welches der Komponist James L. Hosay in einem klangstarken Arrangement für Blasorchester bearbeitet hat. Glockenspiel, Klarinetten und Querflöten, Trompeten und Pauken verliehen im Wechsel dem Werk eine Mischung aus Sinfonie und Rock. John Miles „Music“, gefühlvoll und zugleich dramatisch interpretiert, hätte nicht besser passen können. „Es ist die Musik, die die Generationen verbindet“, bemerkte Vorstand Erich Walker.

Und Dirigent Alfred Walker war es gelungen ein musikalisches Programm zusammenzustellen, welches tatsächlich die Generationen verband. Mit der Zugabe wurde es noch einmal weihnachtlich: Die Klarinetten setzten ihre Nikolausmützen auf, verwandelten sich in Nikolausinnen und der Verein spielte den Klassiker Jingle Bells. (wpet)