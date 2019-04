09:39 Uhr

Mutter findet vermissten 13-Jährigen in Gartenhütte in Leipheim

Bei der Suche des Jugendlichen aus Leipheim waren neben der Feuerwehr und Polizei auch Suchhunde und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der vermisste 13-Jährige, der nach einem Familienstreit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus seinen Elternhaus in Leipheim verschwunden war, ist wieder zurück. Wie die Polizei berichtet, fand die Mutter den Jungen am Samstagmorgen schlafend in einer Gartenhütte. Dem Jungen geht es nach Polizeiangaben gut.

Wie berichtet, hatte der Jugendliche am Donnerstag nach einem Familienstreit gegen 22 Uhr das elterliche Wohnhaus durch die Kellertür verlassen. Als die Mutter das Verschwinden einige Stunden später, am Freitag gegen 1 Uhr, bemerkte, verständigte sie sofort die Polizeiinspektion Günzburg. Noch in der Nacht seien alle möglichen Orte, wo der Junge sein könnte, überprüft worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Suchhunden, wurden in die Wege geleitet, teilte die Polizei bereits am Freitag mit mit.

Auch eine öffentliche Suchfahndung nach dem Jungen wurde ausgeschrieben. Über die sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht im Verlauf des Freitags rasend schnell.

Den Freitag verbrachte er bei einem Schulfreund

Nach momentanem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der 13-Jährige die Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der Familie eines Mitschülers verbrachte. Diese wusste anscheinend nicht, so die Polizei, dass das Kind als vermisst gemeldet worden war. Bis Freitagabend hielt sich der Jugendliche bei der Familie auf. Erst gegen 18 Uhr, nachdem sich der Junge angeblich auf den Heimweg gemacht hatte, meldete sich dieser Mitschüler bei der Polizei, da er über einen Klassenchat erfahren hatte, dass der Jugendliche gesucht wird.

Daraufhin wurden erneut umfangreiche Suchmaßnahmen aufgenommen. Bei der Suche beteiligt waren ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Leipheim, sowie zahlreicher Polizeistreifen aufgenommen. Die Rettungskräfte konnten den 13-jährigen Jungen allerdings nicht finden. Die Mutter des Vermissten kontrollierte gegen sechs Uhr am Samstagmorgen nochmals ihr Grundstück in Leipheim und eine darauf befindliche Gartenhütte. Dort fand sie ihren Sohn schlafend. (eff, zg)

