vor 33 Min.

Mutter und Kind an der A8 aus dem Bus geworfen

Auf einem Parkplatz an der A8 hat der Fahrer eines Kleinbusses eine Mutter und ihr Kind zum Aussteigen gezwungen (Symbolfoto).

Ein Fahrer hat nach einem Streit unter Mitfahrern in einem Kleinbus eine Frau mit ihrem Kind an einem A8-Parkplatz abgesetzt.

Bei einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Günzburg meldete sich am Mittwochmittag eine 30-Jährige und zeigte an, dass sie sowie ihr zehnjähriger Sohn vom Fahrer eines Kleinbusses unter Androhung von Schlägen zum Aussteigen genötigt worden waren. Die beiden waren den Ermittlungen der Polizei zufolge mit weiteren Fahrgästen von Paris unterwegs nach Rumänien. Zwischen zwei Männern soll es dann während der Fahrt auf der A 8 zu massiven Streitigkeiten gekommen sein. Weil die Frau den Streit unterbinden wollte, sei sie letztlich vom Fahrer des Kleinbusses unter Drohungen zum Aussteigen genötigt worden. Die Frau und ihr zehnjähriger Sohn wurden dann vermutlich auf dem Parkplatz Scharenstetten, zwischen Merklingen und Dornstadt, unter Zurücklassung ihres Reisekoffers aus dem Kleinbus geworfen worden sein, berichtet die Polizei. Ein Autofahrer hatte die beiden dann auf der A 8 mitgenommen und hielt zwischen Burgau und Zusmarshausen bei der Streife der Autobahnpolizei an.

Der Kleinbus konnte zwischenzeitlich von der Verkehrspolizei in Passau angehalten und der Fahrer vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Der Koffer der Frau befand sich nicht mehr im Kleinbus. zg)

Themen Folgen