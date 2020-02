vor 50 Min.

Nach 80 Jahren ist für Milch Mayer Schluss

Plus Seit 1939 gibt es den Laden in Reisensburg. Doch bald wird das Lebensmittelgeschäft, das in dritter Generation geführt wird, für immer schließen. Was zu dem Entschluss geführt hat.

Von Michael Lindner

Das Ehepaar Mayer sitzt am Küchentisch im elterlichen Wohnhaus. Sie sprechen über ihr Traditionsgeschäft; darüber, wie schön die vergangenen 13 Jahre waren. Aber auch darüber, wie schwer die Zeiten für das kleine Lebensmittelgeschäft Milch Mayer geworden sind, das 1939 im Günzburger Ortsteil Reisensburg eröffnet hat. Und aus diesem Grund haben Silvia und Martin Mayer einen Entschluss gefasst – „schweren Herzens“, wie beide sagen. Sie werden das Geschäft aufgeben und nach etwas mehr als 80 Jahren für immer schließen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Martin Mayers Großeltern haben Milch Mayer 1939 in der Weihergasse gegründet. Philomena Mayer verkaufte auf etwa 25 Quadratmetern Milch und Butter von den Bauern aus der Region und baute den kleinen Laden langsam zu einem Lebensmittelgeschäft aus, während ihr Mann Josef im selben Haus eine Schreinerei betrieb. Das massive Blechschild, das damals den Eingang zu Milch Mayer zeigte, besitzt Enkel Martin Mayer noch immer. Milch Mayer in Reisensburg wurde von 25 auf 100 Quadratmeter Fläche vergrößert Etwas wehmütig blickt der inzwischen 47-Jährige darauf, während er das Schild in seinen Händen hält. Er spricht über seine Kindheit und wie er damals durch den Laden seiner Großeltern beziehungsweise seiner Eltern gerannt ist. „Hier war immer was los. Auch viele Kinder sind damals auf dem Weg zur oder von der Schule hier vorbeigekommen“, erinnert sich Martin Mayer. Seine Eltern haben das Geschäft sukzessive auf ungefähr 100 Quadratmeter erweitert – es gab Nähwaren, Schulsachen, Klamotten, aber auch Blumen und natürlich Lebensmittel und Getränke. Das Geschäft lief viele Jahrzehnte lang gut, doch irgendwann gab es einen Knick. Wann genau das war, wissen Martin und Silvia Mayer nicht mehr genau. „Vermutlich war aber schon vor 2007 der Zenit überschritten“, sagt der 47-Jährige. Also das Jahr, in dem die dritte Generation die Verantwortung übernahm. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens 2009 wurde in ein Kühlregal für die Molkereiprodukte, eine Eismaschine für den Frischfisch und eine Gefriertruhe für die Tiefkühlprodukte investiert. Das Ehepaar suchte sich Nischen, um gegen die großen Supermärkte und Discounter in der Umgebung zu Bestehen. Regionalität und Nachhaltigkeit sollten den Unterschied ausmachen, doch die Stammkunden wurden im Laufe der Jahre immer weniger. Auch die integrierte Postfiliale konnte das Ende von Milch Mayer in Günzburg nicht aufhalten Alle Bemühungen waren schlussendlich vergebens, gestehen sich die Mayers nun ein. Daran änderte auch der wöchentliche Fischtag am Dienstag nichts. „Wir haben immer gehofft, dass es wieder besser wird. Aber es wurde immer schlechter. Es ging immer irgendwie, aber irgendwann geht eben nichts mehr“, sagt Silvia Mayer. Die Weihnachtszeit beispielsweise sei aus wirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe gewesen. Auch der Versuch, mit der vor vier Jahren im Laden integrierten Postfiliale neue Kunden zu gewinnen, hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht. „Rechnen tut sich die Filiale finanziell nicht“, bilanziert Martin Mayer. Der Wille mit Milch Mayer weiterzumachen sei da, aber wirtschaftlich können sie es nicht mehr stemmen, sagt das Ehepaar. Nötige Investitionen können nicht getätigt werden, selbst der Unterhalt sei inzwischen eine Herausforderung. Und an einen Lohn für seine Frau sei überhaupt nicht zu denken, gibt Martin Mayer offen zu: „Wir haben es lange verdrängt, aber jetzt müssen wir die Reißleine ziehen.“ Ein konkretes Datum für den letzten Öffnungstag steht noch nicht fest. Vermutlich noch bis Mitte des Jahres wird das Geschäft, eventuell mit reduzierten Öffnungszeiten, am Laufen gehalten. Milch Mayer schließt im Günzburger Ortsteil Reisensburg nach 80 Jahren. Martin und Silvia Mayer hören auf. Bild: Michael Lindner Die Mayers möchten ihren drei Angestellten die Chance geben, etwas Neues zu finden und nicht von heute auf morgen ohne Beschäftigung zu sein. Auch Chefin Silvia Mayer muss sich beruflich neu orientieren, während ihr Mann Martin bereits in den vergangenen Jahren einem Vollzeitjob nachging. Was mit den Räumlichkeiten nach der Schließung geschieht, daran haben die Mayers noch keinen Gedanken verschwendet. Martin Mayer hat trotz der Schließung von Milch Mayer nichts an seiner positiven Grundeinstellung verloren Martin Mayer gibt zu, dass es ihm ein mulmiges Gefühl bereite, wenn er an die Zukunft denkt. Doch trotz der schwierigen Situation und dem bevorstehenden Ende einer Ära ist seine positive Grundstimmung nicht gewichen. „Es bringt ja nichts, verbittert zu sein. Wir sind dankbar für alle Kunden, die uns jahrzehntelang die Treue gehalten haben“, sagt der 47-Jährige. Er und seine Frau haben bemerkt, dass vielen Verbrauchern billige Ware und Lebensmittel oft wichtiger als Service und Regionalität seien: „Jeder will diese Lebensmittel und eine persönliche Ansprache, doch viele Menschen sind leider nicht dazu bereit, dafür etwas mehr Geld auszugeben.“ Vielleicht kommt diese Zeit ja irgendwann einmal, aber dann ist es für das Ehepaar Mayer zu spät.

Themen folgen