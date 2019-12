Nach Günzburg: Verbieten jetzt auch andere Feuerwerk?

Plus Die Stadt verbietet es an Silvester in der Altstadt. So halten es im Landkreis andere Städte und Gemeinden, Supermärkte, das Günzburger Volksfest und Legoland.

Feuerwerk gehört für viele zu Silvester, wie der Christbaum zu Weihnachten: Tradition eben. Doch in Zeiten von Umweltschutz –erhöhte Feinstaubbelastung, wachsende Müllberge – stellt sich einmal mehr die Frage, ob große Feuerwerke wie an Silvester noch zeitgemäß sind – von Sicherheitsbedenken und Brandgefahr ganz abgesehen ("Richtiger Umgang mit Feuerwerk ist auch eine Frage der Erziehung").

Günzburg hat die Reißleine gezogen und das Feuerwerk in der Altstadt verboten (Silvester: Feuerwerk in der Günzburger Altstadt verboten). Aber wie sieht es im übrigen Landkreis ebenso wie unter dem Jahr im Legoland und beim Günzburger Volksfest aus? Und können Kunden für dieses Silvester überhaupt noch Raketen und Böller in den Supermärkten kaufen?

Was ist mit dem Feuerwerk in Burgau und Krumbach?

Außer von Günzburg wisse er bisher von keinem Abbrennverbot aus anderen Landkreis-Gemeinden und -Städten, erklärt Stefan Müller, Leiter der Polizeiinspektion Günzburg. In Burgau jedenfalls sei nichts geplant, sagt Wolfgang Buckel vom städtischen Ordnungsamt. Für Krumbach bestätigt dies auch sein dortiger Kollege Mathias Vogel: „Die Bebauung in Krumbach ist eine ganz andere als in Günzburg.“ Außerdem sei vergangenes Jahr an Silvester alles gut verlaufen. „Es wurde nicht mehr geschossen als in den letzten Jahren“, sagt Vogel.

Doch nicht nur an Silvester gibt es im Landkreis große Feuerwerke – auch unter dem Jahr im Legoland und beim Günzburger Volksfest (Feuerwerk am Waldrand: Ein gefährlicher Spaß?; Wie das Feuerwerk entsteht). Finden sie noch statt? Da die Planungen zum Volksfest 2020 gerade laufen, könne sie noch nicht sagen, ob es das traditionelle Feuerwerk wieder geben werde, sagt Julia Ehrlich, Pressesprecherin der Stadt Günzburg. Im Legoland ist die Planung hingegen schon abgeschlossen. „ Für die Saison 2020 sind vier große Feuerwerke geplant, eins weniger als in den Vorjahren“, erklärt Pressesprecherin Marion Pachmann. Die Klimadiskussion spiele durchaus eine Rolle: „Wir denken in verschiedene Richtungen, schauen, was andere Parks haben.“ Eine Alternative: Lasershows. Allerdings seien die Feuerwerke sehr beliebt.

Welche Supermärkte verkaufen für dieses Silvester Feuerwerkskörper?

Für Kunden stellt sich dieses Jahr jedoch die Frage, ob sie ab dem 28. Dezember überhaupt noch Silvester-Feuerwerk in Supermärkten der Region kaufen können. Denn in Norddeutschland haben etwa einige Edeka-Filialen beschlossen, gerade wegen Tierwohl und Klimaschutz auf den Verkauf zu verzichten (Einige Supermärkte verkaufen kein Silvester-Feuerwerk mehr). Unsere Zeitung hat stichprobenartig bei den Zentralen verschiedener Supermärkten im Landkreis nachgefragt: alle Rewe-Märkte (Günzburg, Ichenhausen, Thannhausen) ebenso wie alle Edeka-Filialen (Krumbach, Offingen, Jettingen-Scheppach) und alle V-Märkte (Leipheim, Günzburg, Burgau, Ichenhausen, Thannhausen) plus der Günzburger V-Baumarkt verkaufen auch dieses Jahr Feuerwerkskörper.

Gerade wegen der Brandgefahr sind Raketen und Böller aber in einigen Bereichen in deutschen Städten schon länger verboten. Das Verbot bezieht sich meist auf die dortigen Altstädte, Burgen oder Brücken. In Bayern betroffen sind unter anderem Augsburg, Würzburg, Regensburg, Passau, Landshut oder Straubing.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Bundesregierung aufgefordert, Böllerverbote durch Gesetzesänderungen zu erleichtern und 98 Städte aufgefordert, das Böllern in den Innenstädten zu verbieten - mit wenig Erfolg. Video: dpa

Dieses Silvester hat neben München für die Altstadt-Fußgängerzone auch die Stadt Günzburg ein entsprechendes Verbot erlassen – für die Altstadt etwa im Bereich der Stadtmauern (München will das Böllern in der Innenstadt verbieten). Während diese Städte es in Teilbereichen machen, geht man woanders schon weiter: Das Kleinwalsertal will nächstes Jahr gänzlich auf das Silvesterfeuerwerk verzichten.

Warum hat sich Günzburg für ein Verbot entschieden?

Aber warum hat sich Günzburg jetzt für ein Verbot entschieden? „In den letzten Jahren sind Besitzer denkmalgeschützter Gebäude vermehrt auf uns zugekommen“, sagt Friederike Kurtenbach, Leiterin des Rechtsamts der Stadt. Ebenso sei das Verhalten aggressiver geworden, es gebe mehr Querschläger (Regeln rund ums Feuerwerk). Auch die Umwelt spiele eine Rolle. Daher wurde beschlossen, das „sensible, denkmalgeschützte Altstadt-Ensemble“ zu schützen.

Das Abbrennverbot in Günzburg ermöglicht Paragraf 24 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz, das bundesweit greift. Dieser Paragraf besagt unter anderem, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in der Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ebenso wie Böller derselben Kategorie in dicht besiedelten Gemeinden an Silvester nicht gezündet werden dürfen.

Wer gegen das Feuerwerksverbot verstößt muss mit hohen Strafen rechnen

„Bei Feuerwerk der Kategorie 2 handelt es sich um Raketen, Batterien und Böller, die zum Jahreswechsel auch im Handel erworben und von Personen ab 18 Jahren abgeschossen werden dürfen“, erklärt Roman Gepperth, Fachbereichsleiter für Brand- und Katastrophenschutz sowie für öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landratsamts Günzburg.

Der Paragraf mache deutlich, dass der Umweltschutz als Begründung für ein Abbrennverbot nicht gelte, fügt Gepperth hinzu. Er konkretisiere lediglich das bereits bestehende Verbot, pyrotechnische Gegenstände in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen abzubrennen. Wer sich nicht daran hält, muss mit bis zu 50000 Euro Strafe rechnen.