16:40 Uhr

Nach Ladendiebstahl kommt Mann in U-Haft

Ein Pärchen ist in einem Geschäft in Ichenhausen der Ladendetektivin aufgefallen. Als sie es zur Rede stellte, flüchteten der Mann und die Frau.

Eine 27-jährige Frau ist am Montag gegen 15 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Weiler Weg in Ichenhausen beobachtet worden, wie sie ihre getragenen Schuhe gegen ein neues Paar wechselte und ihr 27-jähriger Begleiter ihr offenbar dabei half. Nachdem die Frau an der Kasse die neuen Schuhe nicht bezahlte, wurden die beiden vom Personal angesprochen.

Der Mann stieß daraufhin die Ladendetektivin zur Seite und beide flüchteten. Die Detektivin wurde nicht verletzt. Das Pärchen wurde sogleich vom Personal verfolgt und konnte auch gestellt und der alarmierten Polizeistreife übergeben werden, berichten die Beamten. Bei der folgenden Durchsuchung des Mannes konnten weitere Waren des Marktes gefunden werden, die nicht bezahlt waren.

Nachdem die beiden keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Dienstag gegen den 27-Jährigen Untersuchungshaftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (zg)

