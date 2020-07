15:00 Uhr

Nach Mordversuch aus BKH geflohen: Führt Patrick Mößles Spur in den Landkreis Erding?

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 soll der gesuchte Patrick Mößle am Sonntagabend versucht haben, seine Ehefrau umzubringen.

Plus Der 29-Jährige soll versucht haben, seine Frau bei einem Unfall auf der Autobahn zu töten. Bei der Suche nach ihm stützt sich die Polizei nun auf einen Zeugenhinweis.

Von Till Hofmann

Wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau sucht die Polizei den 29 Jahre alten Patrick Mößle. Der junge Mann hatte aus Sicht der Ermittler absichtlich am vergangenen Sonntagabend auf der A8 zwischen Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen einen Verkehrsunfall provoziert. Auf dem Beifahrersitz saß seine Frau. Die 28-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Inzwischen gibt es eine Spur, wo sich Patrick Mößle aufhalten könnte. Bei der Polizeiinspektion Günzburg ist ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Danach wurde der Gesuchte im Landkreis Erding gesehen. Die Beobachtungen eines Augenzeugen stammen vom späten Montagabend gegen 23 Uhr. Sie wurde im Bereich der oberbayerischen Gemeinde Wörth gemacht. Zu diesem Zeitpunkt soll der Flüchtige mit einem blauen Schlafanzugoberteil, einer Hose (die nicht näher eingegrenzt werden kann) und weißen Frotteeslippern – ähnlich solchen, die in Hotels Verwendung finden – bekleidet gewesen sein.

Polizei warnt: Gesuchten Patrick Mößle nicht ansprechen

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Patrick Mößle, der versucht haben soll, seine Ehefrau bei einem Autounfall umzubringen. Bild: Polizei

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat die neuen Erkenntnisse nun vor Ort über die Medien verbreitet und fragt: „Wer hat Herrn Mößle ebenfalls gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?“ Falls jemand den Gesuchten sieht, rät die Polizei dringend davon ab, ihn anzusprechen. Stattdessen soll die nächste Polizeidienststelle informiert oder der Notruf 110 genutzt werden.

Nach dem aufsehenerregenden Unfall auf der Autobahn (Mößle war rechts von der Straße abgekommen und auf etwa 200 Metern Länge auf den Lärmschutzwall hochgefahren. Dann hatte sich das Fahrzeug überschlagen) gelang dem 29-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg. In diese Einrichtung war er zuvor gebracht worden. Die Polizei sprach von einer akuten Psychose des Flüchtigen.

Kliniksprecher: Haftbefehl wurde erst nach Mößles Flucht erlassen

Georg Schalk, der Sprecher der Bezirkskliniken (zu ihnen gehört das BKH Günzburg) betonte am Mittwoch nochmals den Zeitablauf. Bei dem Patienten habe der Verdacht der Eigengefährdung bestanden. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass er sich etwas antun könne. Ein Mordversuch an der Ehefrau sei zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum gestanden. Der entsprechende Haftbefehl wurde erst erlassen, nachdem Mößle bereits das Weite gesucht hatte. Gleichwohl räumt Schalk ein, dass Fehler gemacht worden seien, sonst hätte die Flucht aus einer geschlossenen Abteilung nicht gelingen können. Diese Fehler müssten gefunden und abgestellt werden.

Details wollte Schalk nicht nennen – unter anderem deswegen, weil keine möglichen Nachahmer animiert werden sollen, es Mößle gleichzutun. (mit mili)

