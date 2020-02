vor 50 Min.

Nach Orkan: Erst einmal auf Waldspaziergang verzichten

Auch wenn die Bäume noch stabil aussehen mögen: Von ihnen kann eine Gefahr ausgehen, wenn sie nicht mehr richtig verwurzelt sind. Was das zuständige Amt rät.

Die Polizei meldete am Dienstag noch weitere Schäden. Neben einer in Günzburg von einem Hausdach herabgestürzten Satellitenschüssel, die zwei geparkte Autos beschädigt hatte, wurde in Ellzee durch einen umgestürzten Baum ein Dachstuhl beschädigt. In Günzburg wurde ein Roller durch eine Windböe umgeworfen, in Leipheim wurden auf einem Firmengelände mehrere Autos durch einen umgestürzten Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Bäume ist das Stichwort für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit Sitz in Krumbach. Der stellvertretende Behördenleiter Reinhard Bader rät derzeit dringend davon ab, einen Spaziergang in den Wald zu verlegen. Zwar ist Orkan "Sabine" am Abklingen. Dennoch sollten nach Möglichkeit die Wälder gemieden werden. „Die Bäume sehen vielleicht stabil aus. Aber wenn sie nicht mehr so verwurzelt sind, wie sie sein sollen, reichen bereits geringe oder mäßige Windbewegungen aus und sie fallen um.“

Bader rät, acht Tage zu warten, bis man den Wald wieder begeht. Momentan gilt auch das Gebot etwa für Waldarbeiter, die Wälder nicht zu betreten. Eine Ausnahme wäre eine Notsituationen, wenn beispielsweise jemand verunglückt wäre. Für einen Gesamtschaden „fehlt uns noch ein bisschen der Überblick“, sagt Bader abschließend. (ioa, zg)

