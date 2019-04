12:31 Uhr

Nach Unfall: Kraftstoff läuft auf A8 aus

Zwischen den Anschlussstellen Leipheim und Günzburg hat sich ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Ein missglücktes Ausweichmanöver war die Ursache des folgenreichen Unfalls.

Auf der A 8 ist es am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Leipheim und Günzburg in Fahrtrichtung München zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz nach Bubesheim, kurz vor 10 Uhr, übersah sie laut Polizei ein vorausfahrendes Auto. Um nicht damit zu kollidieren, wollte die Frau rechts vorbei fahren, was aber misslang – sie streiften mit ihrem Wagen das andere Fahrzeug und fuhr einem Lastwagen in den Dieseltank.

Dabei wurde der linke Tank des Lkw beschädigt, in dem sich gut 300 Liter Diesel befanden. Der Kraftstoff lief aus. Zeitweise musste die Autobahn in Richtung München auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf der Autobahn zurück. Der Wagen, der zuerst gestreift wurde, konnte seine Fahrt fortsetzen, das Auto der Unfallverursacherin und der Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Leipheim und die Pansuevia wurden wegen des auslaufenden Diesels alarmiert. Das Erdreich muss stellenweise ausgebaggert werden. Die Polizei gibt den Unfallschaden mit rund 24 000 Euro an. Verletzt wurde niemand. (obes, cki)

