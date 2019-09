vor 18 Min.

Nach Unfallschäden: Mühlwegtunnel wird drei Tage lang gesperrt

Im Sommer hat ein zu hohes Fahrzeug den B16-Mühlwegtunnel in Günzburg beschädigt. Nun soll die Beleuchtung erneuert werden. Eine weitere Baustelle im Stadtgebiet verzögert sich unterdessen.

Wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten an der Beleuchtung im Günzburger Mühlwegtunnel muss dieser vom 30. September bis 2. Oktober tagsüber voll gesperrt werden. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach jetzt mitgeteilt.

Traktor reißt Leitungen ab: Seitdem gilt Tempolimit im Mühlwegtunnel

Grund für die Sperrung ist ein Unfall, der sich dort im Sommer ereignet hat: Ein zu hohes Fahrzeug hatte die Beleuchtung im Mühlwegtunnel beschädigt . Da zum Thema Tunnelsicherheit strenge Vorgaben bestehen, musste nach dem Ausfall der Beleuchtung die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt werden, um eine längere Sperrung zu vermeiden. Nun steht die Reparatur der Beleuchtung bevor, die allerdings nur unter Vollsperrung des Tunnels möglich ist.

Die Sperrung des B16-Tunnels soll nur tagsüber gelten

Um die Beeinträchtigungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, wird die Vollsperrung aber nur während der Bauzeit untertags nach dem morgendlichen Berufsverkehr aktiviert und ist ansonsten nachts aufgehoben, so die Behörde. Folgende Sperrzeiten sind geplant: Montag, 30. September, tagsüber von etwa 10 Uhr bis abends gegen 20 Uhr; Dienstag, 1. Oktober, und Mittwoch, 2. Oktober, jeweils von etwa 9 Uhr bis 20 Uhr.





Die Umleitung verläuft in der gesperrten Zeit von Krumbach kommend ab der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße über die Ichenhauser Straße, Krankenhausstraße, Sedanstraße und Augsburgerstraße zurück zur B 16 über das Polizeiohr. In der Gegenrichtung von Donauwörth kommend verläuft die Umleitung genau umgekehrt. Nach den Reparaturarbeiten soll im Tunnel auch die seit der Beschädigung aufgestellte Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben werden, meldet das Staatliche Bauamt Krumbach.

Bahnübergang in Wasserburg bis zum 2. Oktober gesperrt

Eine weitere Straßensperrung gibt es derzeit im Stadtteil Wasserburg: Die Sanierungsarbeiten am Bahnübergang in der Ortsstraße in Wasserburg dauern entgegen der Planung bis zum 2. Oktober an, berichtet die Stadtverwaltung.

Wie hier in Wasserburg sollen künftig alle Bahnübergänge der Mittelschwabenbahn beschrankt sein. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Die Straße bleibt für den Gesamtverkehr gesperrt. Für Anlieger ist die Fahrt bis zur Baustelle frei. Eine Umleitung ist eingerichtet. (zg)

