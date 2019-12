18:00 Uhr

Nach Vorfall am Bahnhof schrammt Mann am Gefängnis vorbei

Ein Mann hatte in Günzburg andere rassistisch beleidigt und einen geschlagen. Die Bundespolizei nahm ihn schließlich in Ulm fest - und fand ein Messer.

Zuerst fielen Worte wie „scheiß Kanake“ und „scheiß Ausländer“, kurz darauf gab es einen Faustschlag: Ein zur Tatzeit 24 Jahre alter Mann aus dem südlichen Landkreis Günzburg ist am 2. April dieses Jahres am Günzburger Bahnhof ausgerastet. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Es war bei Weitem nicht seine erste Begegnung mit der Justiz. Wie er in der Verhandlung schilderte, habe er an jenem Tag nachmittags mit dem Trinken begonnen und Medikamente genommen, die er nach einem Schlaganfall benötigte. Am Abend wollte er zu einem Bekannten nach Ulm, weshalb er sich mit einem Taxi zum Krumbacher Bahnhof fahren ließ, wo er in einen Zug nach Günzburg einstieg. „Ich war da gut alkoholisiert.“ Alles sei „ein dummer Fehler“ gewesen, er habe nichts gegen Ausländer und nichts gegen Türken im Speziellen. Doch am Bahnhof, es war gegen 20.30 Uhr, fühlte er sich durch drei Männer gestört, die in der Nähe der Fahrkartenautomaten standen und Musik hörten. Er ging zu ihnen und forderte den späteren Geschädigten auf, die Musik auszuschalten. Dabei fielen die Beleidigungen. Als sich sein Gegenüber weigerte, schlug der Mann ihm „plötzlich und unvermittelt mit seiner Faust ins Gesicht“, heißt es in der Anklage.

Das Opfer erschien nicht zur Verhandlung

Das Opfer war als Zeuge geladen, erschien aber ohne Entschuldigung nicht, woraufhin Richter Martin Kramer ein Ordnungsgeld von 300 Euro oder ersatzweise drei Tage Haft verhängte. Wäre der Geschädigte gekommen, hätte sich der Angeklagte persönlich entschuldigt, sagte dieser. Schriftlich habe er das getan. Er schilderte seine Tat als „Kurzschlussreaktion“. Sofort danach entfernte er sich damals und stieg in einen Zug nach Ulm. Die alarmierte Polizei informierte ihre Kollegen der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof, die mit vier Beamten zum Bahnsteig gingen.

Bei dem Mann fanden sie ein verbotenes Messer, schilderte einer der Beamten in der Verhandlung, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zwar sei der Mann mit der Festnahme nicht einverstanden gewesen, aber er habe kooperiert. Da von ihm keine unmittelbare Gefahr ausgegangen sei, wurde er später freigelassen. Tage später habe er sich über Verletzungen durch die Festnahme beschwert, doch eine Uniformkamera war mitgelaufen.

Der Mann ist der Justiz bestens bekannt

Zu ihm gibt es im Bundeszentralregister eine Liste von Einträgen, unter anderem wegen Körperverletzungen, Schusswaffenbesitzes und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. Zuletzt musste er eine achtmonatige Haftstrafe absitzen, wurde wegen guter Führung aber nach fünf Monaten entlassen. Die Zeit im Gefängnis habe ihn verändert, betonte der Angeklagte, er habe sein Leben umgekrempelt. Er rühre keinen Tropfen Alkohol mehr an und wolle Arbeit finden.

Die Staatsanwältin bescheinigte ihm eine hohe Rückfallgeschwindigkeit und sagte, dass der Mann während der Tat unter offener Bewährung stand, weshalb es eigentlich keine mehr geben könne. Aber da er glaubhaft sei, sei unter anderem eine dreijährige Bewährungsstrafe noch zu vertreten. Verteidiger Horst Ohnesorge forderte keine bestimmte Strafe, aber Bewährung, und der Angeklagte betonte, er wolle „nie wieder in Haft“. Richter Kramer verhängte unter anderem eine sechsmonatige Gefängnisstrafe mit vierjähriger Bewährungszeit, zudem 50 Stunden gemeinnützige Arbeit. Jede weitere Tat werde mit Sicherheit ins Gefängnis führen.

Und mit Verweis auf einen tödlichen Schlag in Augsburg, auch wenn er ihn nicht beim Namen nannte, gab er mit auf den Weg: „Das hätte ins Auge gehen können.“ (cki)

