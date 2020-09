vor 49 Min.

Nach dem Einsatz ist vor dem Alarm: Eine Schicht bei der Günzburger Feuerwehr

Auch an einem der Hochhäuser an der Parkstraße testet die Günzburger Feuerwehr, ob die Drehleiter des Herstellers Rosenbauer die Anforderungen erfüllt. Dafür wird die Straße kurz gesperrt. Bewohner verfolgen des Test auf ihren Balkonen.

Plus Sie ist die meistbeschäftigte Feuerwehr im Landkreis. Doch wie geht es hier zu, wenn sie keinen Einsatz hat? Ein Blick in den Alltag der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg.

Die Nacht war kurz. Am späten Abend des Vortags hatte es in der Seniorenwohnanlage in Burgau gebrannt, ein Mann starb. Die Günzburger Feuerwehr wurde zur Unterstützung alarmiert. Von dort aus ging es für viele direkt auf die Autobahn zu einem Unfall. Um 4.18 Uhr war dieser Einsatz beendet. Zumindest mussten nicht alle Wehrleute so lange auf der A8 ausharren. Für die freiwilligen Kameraden klingelte bald darauf der Wecker, um zur Arbeit zu gehen. Und für drei der vier hauptamtlichen Gerätewarte der Günzburger Wehr – einer ist im Urlaub – heißt es um 7 Uhr: Dienstbeginn in der neuen Hauptwache mitten in der Innenstadt. Müde sind sie natürlich. Beschweren würde sich aber keiner. Sie machen ihre Arbeit schließlich gern. Sie leben dafür.

Welche Einsätze der Tag bringt, weiß natürlich keiner. Aber es ist nicht so, als würden alle hier nur darauf warten, dass sich wieder der Funkmeldeempfänger regt. Manch Außenstehender meine, wegen ihrer Größe sei die Günzburger keine Freiwillige, sondern eine Berufsfeuerwehr. Und andere, dass alle nur auf der Wache sitzen bis zum nächsten Alarm. Doch die allermeisten Mitglieder gehen sozusagen zivilen Berufen nach, die vier Gerätewarte sind bei der Stadt angestellt und kümmern sich hauptamtlich darum, dass die Fahrzeuge und sonstige Ausstattung funktionieren. Auch Kommandant und Stadtbrandinspektor Christian Eisele zählt zu diesen vier.

Die Feuerwehr Günzburg teste eine mögliche neue Drehleiter

An diesem Tag stehen nicht nur die üblichen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Programm. Für den Nachmittag ist etwas Besonderes geplant: eine Testfahrt mit einer potenziellen neuen Drehleiter. Weil für das bisherige Fahrzeug ein Ersatz beschafft werden soll, sollen die Modelle der beiden Hersteller Rosenbauer und Iveco Magirus verglichen werden.

So kommt die mögliche neue Drehleiter hier nicht um die Kurve. Bild: Christian Kirstges

Wegen der engen Altstadtgassen in Günzburg braucht es einen „Spezialisten“: eine Drehleiter, die hier durch kommt und mit der sich auch angesichts des knappen Platzes obere Stockwerke mit ihren Dachgauben erreichen lassen. Für die erste Testfahrt kommen zwei Rosenbauer-Mitarbeiter aus dem Karlsruher Werk mit einem ganz neuen Vorführfahrzeug, die Ulmer Iveco-Magirus-Variante folgt demnächst.

Der Sprungretter bläst sich in 21 Sekunden selbst auf

Doch zunächst müssen sich die beiden Gerätewarte Christoph Stammer und Thomas Deininger um andere Aufgaben kümmern. Der eine ist mit den Atemschutzgeräten beschäftigt, die nicht nur für die Einheiten im Günzburger Stadtgebiet gewartet werden, sondern auch für Groß- und Kleinkötz sowie für Leipheim. Der andere füllt derweil in der Einsatzzentrale Formulare aus, damit die Ehrenamtlichen für ihre zurückliegenden Einsätze eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Christoph Stammer (links) und Thomas Deininger prüfen den Sprungretter. Bild: Christian Kirstges

Außerdem ist die Tacho-Beleuchtung in einem Fahrzeug zu reparieren und der Sprungretter muss überprüft werden. Noch bis vor wenigen Jahren wurde ein Sprungtuch verwendet, um Personen aus Gebäuden zu retten, denen der eigentliche Fluchtweg versperrt war. Inzwischen aber ist es eine Art Luftkissen, das sich innerhalb von 21 Sekunden selbst aufbläst – das Zusammenräumen dieses Rettungsgeräts, in das man bis aus 16 Metern Höhe springen darf, dauert später dann doch ein wenig länger.

Die Günzburger Feuerwehr will möglichst alles selbst reparieren

Bis auf turnusmäßige Inspektionen versuchen die Gerätewarte, alles selbst zu reparieren und in Schuss zu halten. Auf den Monitoren im Gebäude wird der Status der Fahrzeuge angezeigt: alle sind einsatzbereit. Nur ein Boot nicht. Das ist gerade in der Wartung. Im Falle eines Alarms würde auf den Bildschirmen dann auch angezeigt, was passiert ist, wohin die Wehrleute ausrücken müssen und welche Wagen zu besetzen sind. Andere Erleichterungen wie das automatische Aufspielen der Fahrtroute auf die Navigationsgeräte oder ein selbstständiges Öffnen der Türen gibt es auch noch.

Monitore zeigen den Status der Fahrzeuge und im Alarmfall Infos zum Einsatz. Bild: Christian Kirstges

Die neue Hauptwache der Kernstadt, deren zweiter Bauabschnitt Ende des Jahres fertig sein soll, hat ohnehin so einige Annehmlichkeiten zu bieten. Die Lage- und Einsatzzentrale mit modernster Technik, Büros, große Schulungsräume, das Florian-Stüble mit professionellen Kochgeräten, die Schlauchtrocknungsanlage, den Schlauchturm – der auch für manches Training dient – und einen Raum mit einer Modellbahnanlage.

In der neuen Feuerwache steht auch eine Modellbahnanlage

Einer Modellbahnanlage? Ja, sagt Philipp Hutter, der als Ehrenamtlicher nicht nur mit ausrückt, sondern sich unter anderem auch um die Vorbereitung von Einsätzen kümmert (und in anderen Organisationen wie dem Roten Kreuz aktiv ist). Kameraden haben hier viel Zeit und Liebe zum Detail investiert, um von der Bahnstrecke bis zu Brücken Gegebenheiten nachzubilden, wie es sie in Günzburg gibt – damit mögliche Einsätze nicht nur in der Theorie besprochen werden können, bevor sie später an realen Objekten geübt werden. Hier werden sie bereits durchgespielt. Bloß das Legoland fehlt. Die Autobahn soll noch folgen. Christian Eisele hat übrigens Modelle von Fahrzeugen, die in Günzburg im Einsatz waren oder sind und in einer Vitrine stehen, selbst gebaut.

Auch an dieser Modellbahnanlage werden Einsätze vorab geübt. Bild: Christian Kirstges

Die Wehr ist mit den Einheiten in den Stadtteilen die meistbeschäftigte im Landkreis, sagt Gerätewart Stammer. Im Jahr hat sie gut 400 bis 450 Einsätze, erklärt Kommandant Eisele. Am 1. September liegt die Zahl bereits bei 300 in diesem Jahr. Während der Hochzeit von Corona gab es vier vergleichsweise ruhige Wochen, doch jetzt ist wieder viel los.

Feuerwehrkommandant sieht System freiwilliger Wehren "auf wackeligen Beinen"

Angesichts der Zahlen sieht Eisele das System der Freiwilligen Feuerwehren „auf wackligen Beinen“, gerade wegen des Problems, dass tagsüber in vielen Orten zu wenige Aktive verfügbar sind. In Neu-Ulm gebe es inzwischen 35 hauptamtliche Feuerwehrleute. „Doch das ist ein immenser Kostenfaktor für eine Stadt.“ In welche Richtung es gehen wird, weiß auch er nicht.

So sehen die Wehren in den Günzburger Stadtteilen ihre Lage 1 / 8 Zurück Vorwärts Die Günzburger Feuerwehr besteht nicht nur aus der Hauptwache in der Kernstadt, sondern auch aus den Stadtteilwehren. Fühlen sie sich im Gesamtgefüge wertgeschätzt? Was brauchen sie? Wir haben nachgefragt.

Deffingen Die Stadtteil-Wehr hat 48 Aktive und ist nicht nur für gut 500 Einwohner, sondern auch für 20 000 Legoland-Gäste in der Hauptsaison zuständig. Die Ausstattung sei „beispielhaft und zeitgerecht“, erklärt Kommandant Manuel Sauter. Das Gerätehaus aber sei nicht mehr zeitgemäß und zu klein, die Planungen für eine Änderung liefen bei der Stadt.

Denzingen Hier gibt es 30 Aktive, davon sechs Frauen, außerdem neun Jugendliche. Vor zwei Jahren wurde das neue Gerätehaus bezogen, zugleich Übungshof für alle Wehren der Stadt. Diese gebe viel Geld für die Feuerwehren aus, aber die Investitionen kämen nicht immer in den Stadtteilen an, findet Kommandant Markus Stocker. Positiv sei, dass es inzwischen einen Bedarfsplan gebe, der regelt, was für welche Einheit benötigt wird. Mit Deffingen bestehe eine Ausrückegemeinschaft, da es nicht immer genug Personal gebe. Die Umsetzung sei ein „steiniger Weg“ gewesen. Die Feuerwehr Günzburg solle Sonderaufgaben abgeben, da nicht genug Personal für Geräte und Fahrzeuge vorhanden sei. Die dortige Arbeit dürfe nicht nur an den Gerätewarten gemessen werden. Die Einsatzzahlen seien nicht immer nachvollziehbar, da auch Aufgaben wahrgenommen würden, die ein privater Dienstleister übernehmen müsse, etwa das Beseitigen von Wespennestern ohne akute Gefahr.

Leinheim Im Stadtteil gibt es 27 Aktive, davon zwei Frauen. Die Jugendgruppe hat neun Mitglieder – vier Buben und fünf Mädchen. Kommandant Roland Miller: „Bei der Ausstattung beziehungsweise Ausrüstung gibt’s von Leinheimer Seite aus nichts zu klagen, da sind wir gut versorgt!“

Nornheim Hier gibt es 27 Aktive, darunter eine Frau; die Jugendwehr hat drei Mitglieder, davon ein Mädchen. Zehn Atemschutzgeräteträger hat der Stadtteil. Die Ausstattung sei optimal, findet Kommandant Andreas Bernert. Es sei aber schwierig, neues Personal für den Dienst zu motivieren. Der vergünstigte Eintritt ins Waldbad und die Aufwandsentschädigung seien Zeichen der Wertschätzung. Die Stadt solle neue Einwohner auf die Feuerwehren hinweisen. Die Stadtteilkommandanten würden manchmal in der Ausübung ihres Dienstes eingeschränkt. Näher darauf eingehen will er nicht.

Reisensburg Die Wehr im Stadtteil hat 35 Aktive, davon drei Frauen und einen Rollstuhlfahrer sowie einen ehemaligen syrischen Flüchtling, erklärt Thomas Burghart, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Jugendwehr hat 22, die Kinderfeuerwehr 19 Mitglieder. Die Ausstattung sei ausreichend, aber im Gerätehaus herrsche Platznot. Gespräche mit der Stadt liefen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren in Günzburg funktioniere.

Riedhausen Die Anfrage unserer Zeitung wurde nicht beantwortet.

Wasserburg Es gibt 27 Aktive, darunter drei Frauen und sechs Jugendliche, davon drei weiblich. Die Ausstattung sei sehr gut, so Kommandant Jürgen Betz. „Es wäre wünschenswert, dass bei Neubeschaffungen alle Stadtteilwehren zeitnah“ gleich berücksichtigt würden. Zu verbessern sei der Ablauf im Einsatz, die Stadtteilkommandanten würden „einsatztechnisch teilweise eingeschränkt“. (cki)

In der Kernstadt gibt es 100 Aktive, in Günzburg gesamt sind es 304. Momentan sind zehn Fahrzeuge in der Hauptwache stationiert. Wenn sie fertig ist, werden es 15 sein, weil von Außenstandorten einige verlagert werden. Ob die neue Drehleiter von Rosenbauer kommt? Bei der Testfahrt macht sie jedenfalls einen guten Eindruck.

In der Altstadt kommt sie gut durch, und dank des Gelenks in der Leiter gelangt der Korb auch an engsten Stellen an die oberen Fenster. Balkone an Wohnblocks an der Parkstraße und einer Wohnanlage an der Augsburger Straße sind ebenfalls kein Problem. Passen würde der moderne Wagen somit in den Fuhrpark, denn mit der Ausstattung „sind wir vielen anderen Jahre voraus“, sagt der Kommandant. Günzburgs Oberbürgermeister und der Stadtrat hätten großes Verständnis für die Notwendigkeiten einer modernen Feuerwehr.

Die Günzburger Hauptwache gleich inzwischen der einer Berufsfeuerwehr

Hauptberuflich sind sie nur Gerätewarte, betont Christoph Stammer. Als solche arbeiten sie tagsüber unter der Woche. Ansonsten seien sie ehrenamtliche Feuerwehrleute wie ihre Kameraden auch. Er ist über seinen Beruf – „mein Kindheitstraum“ – so glücklich wie über seine freiwillige Tätigkeit. Sein Vater war Kommandant, „ich kenne nichts anderes als diese Feuerwehr“.

Stadtbrandinspektor Christian Eisele in seinem Büro in der Feuerwache. Bild: Christian Kirstges

Auch Christian Eisele, seit 40 Jahren dabei und seit dem Jahr 2000 hauptamtlich, macht das alles nach wie vor Spaß. Ohne die Wehren in den Stadtteilen aber, betont er, sei das nicht zu leisten. Auch wenn die Hauptwache inzwischen durchaus der einer Berufsfeuerwehr gleicht.

Das könnte Sie zu diesem Thema auch interessieren:

Sehen Sie hier die Fotos der Schicht bei der Günzburger Feuerwehr:

Themen folgen