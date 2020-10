vor 20 Min.

Nach dem Schock: So geht's dem Günzburger Torwart Patrick Rösch

Plus Verletzungspech verfolgt Patrick Rösch. In Pforzheim erwischte es den Torwart des Handball-Drittligisten VfL Günzburg am Rücken. Ein Comedy-Star sendet Genesungswünsche.

Von Jan Kubica

Ausgerechnet Patrick Rösch. Ausgerechnet der 22-jährige Nersinger, der in seiner noch jungen Laufbahn als Handball-Torwart schon so viele schlimme Verletzungen einstecken und sich immer wieder mühsam zurückkämpfen musste. Ausgerechnet Rösch also prallte an diesem 10. Oktober 2020 im Drittliga-Spiel des VfL Günzburg bei Mitaufsteiger SG Pforzheim/Eutingen so heftig und so unglücklich mit Julian Broschwitz zusammen, dass er minutenlang am Boden liegen blieb und letztlich ins Krankenhaus gefahren wurde. Die sorgenvollen Augenblicke hat der Günzburger Torwart in frischer, wenngleich unangenehmer Erinnerung.

„Im ersten Moment bin ich auf den Kopf geflogen und hatte auch nur Kopfschmerzen. Bis ich aufstehen wollte und gemerkt habe, ich spüre mein linkes Bein nicht mehr“, berichtet der Sportler. Inzwischen ist klar, und das ist die gute Nachricht nach diesem Unglück, dass kein Wirbel angeknackst oder gar gebrochen ist.

Handball, Dritte Liga Süd: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 34 Zurück Vorwärts VfL Günzburg – SG Leutershausen 24:24



SG Pforzheim-Eutingen – VfL Günzburg 27:22



TV Germania Großsachsen – VfL Günzburg 17. Oktober 2020, 20 Uhr Sachsenhalle Hirschberg-Großsachsen

VfL Günzburg – HBW Balingen-Weilstetten II 24. Oktober 2020, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

Rhein-Neckar-Löwen II – VfL Günzburg 31. Oktober 2020, 20 Uhr Erich-Bamberger-Stadthalle Östringen

VfL Günzburg – HG Oftersheim/Schwetzingen 6. November 2020, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

HC Erlangen II – VfL Günzburg 8. November 2020, 17 Uhr Karl-Heinz-Hiersemann-Halle Erlangen

VfL Günzburg – TV Willstätt 14. November 2020, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg 21. November 2020, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TGS Pforzheim 28. November 2020, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg 5. Dezember 2020, 20 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

VfL Günzburg – TSB Heilbronn-Horkheim 12. Dezember 2020, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

HaSpo Bayreuth – VfL Günzburg 19. Dezember 2020, 19.30 Uhr Schulzentrum Ost Bayreuth

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 16. Januar 2021, 20 Uhr Karl Euerle-Sporthalle Backnang

VfL Günzburg – HSG Konstanz II 23. Januar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Plochingen – VfL Günzburg 30. Januar 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

SG Leutershausen – VfL Günzburg 6. Februar 2021, 19 Uhr Heinrich-Beck-Halle Hirschberg-Leutershausen

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 13. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – SG Pforzheim/Eutingen 20. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Germania Großsachsen 27. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 6. März 2021, 19.30 Uhr Sparkassen-Arena Balingen

HG Oftersheim/Schwetzingen – VfL Günzburg 12. März 2021, 20.15 Uhr Nordstadthalle Schwetzingen

VfL Günzburg – HC Erlangen II 14. März 2021, 17 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – Rhein-Neckar-Löwen II 20. März 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Willstätt – VfL Günzburg 28. März 2021, 17 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

VfL Günzburg – TSV Blaustein 10. April 2021 Rebayhalle Günzburg

TGS Pforzheim – VfL Günzburg 17. April 2021, 19 Uhr Bertha-Benz-Sporthalle Pforzheim

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 24. April 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSB Heilbronn-Horkheim – VfL Günzburg 1. Mai 2021, 20 Uhr Stauwehrhalle Heilbronn

VfL Günzburg – HaSpo Bayreuth 8. Mai 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen 13. Mai 2021, 17 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Pfullingen – VfL Günzburg 15. Mai 2021, 20 Uhr Kurt App-Sporthalle Pfullingen

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 22. Mai 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HSG Konstanz II – VfL Günzburg 29. Mai 2021, 19 Uhr Ingun Arena Konstanz

Mehr noch: Rösch plaudert wenige Tage nach dem Ereignis schon wieder zuversichtlich von seiner Rückkehr aufs Spielfeld. „Handballer haben immer irgendwas. Aber man spielt halt weiter“, versichert der 22-Jährige.

Rösch: "Den Traum von der dritten Liga muss man leben"

Ohne diese Grundeinstellung geht ohnehin nichts in einem Sport, in dem pausenlos Hünen auf einen zufliegen – vor allem, wenn man Torwart ist. Wer Rösch ins Gesicht blickt erkennt sofort, dass sich dieser junge Mann seinen größten sportlichen Erfolg nicht nach dem zweiten Saisonspiel nehmen lassen will. Er selbst sagt das so: „Den Traum von der dritten Liga muss man leben und da will ich keine Zeit verlieren.“

Was übersetzt heißt: Sobald er aus medizinischer Sicht spielen darf, wird er auch wieder dabei sein. Das könnte sogar ziemlich schnell gelingen. Sein ehrgeiziger Plan ist, bis Sonntag die Physiotherapie voll durchzuziehen und dann wieder ins Training zu starten. „Ich habe mir das Ziel gesetzt, bis zum nächsten Heimspiel wieder auf dem Platz zu stehen“, kündigt Rösch an. Das wird am 24. Oktober stattfinden.

Nach Großsachsen will er unbedingt mitfahren

Die aktuell anstehende Partie bei TV Germania Großsachen (Anspiel ist am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr) wird Rösch allenfalls als Zuschauer erleben. Sofern es irgendwie geht, will er die Reise an die Bergstraße unbedingt antreten. Allerdings vermag er noch nicht zu sagen, ob er so lange im Auto sitzen kann. Sein Hauptproblem ist im Augenblick, dass er eine riesengroße, schmerzhafte Schwellung an der Wirbelsäule hat. Erst wenn die weg ist, kann er wieder trainieren.

Dank an Hans-Peter Beer

Als überragende Hilfe im Heilungsprozess bezeichnet der VfL-Torwart den Physiotherapeuten der Günzburger Handballer, Hans-Peter Beer. „Ein toller Mensch. Er hat wirklich heilende Hände und ist die gute Seele unserer Mannschaft“, sagt Rösch. Unendlich dankbar ist er Beer unter anderem dafür, dass er bei ihm korrekterweise einen Sehnenabriss im Oberschenkel diagnostizierte, während Ärzte noch an eine simple Muskelverhärtung dachten.

Super Versorgung im Krankenhaus

Womit Rösch ausdrücklich nur diesen einen Fall kritisch anspricht. Insgesamt fühlt er sich als Patient in Deutschland nämlich sehr gut aufgehoben. Das gilt auch für das aktuelle Ereignis. „Im Krankenhaus in Pforzheim wurde ich super versorgt, alle haben sich um mich gekümmert und ich bin da auch nicht lange rumgelegen, obwohl es ja schon spät am Abend war“, berichtet er. Nach diversen Röntgenaufnahmen und einem Arztgespräch sei recht schnell klar gewesen, dass kein Wirbel gebrochen ist. „Trotzdem war es im Nachhinein natürlich eine gute Entscheidung, ins Krankenhaus zu fahren. Wenn da was gewesen wäre.“ Gegen 1 Uhr nachts wurde der nun einigermaßen erleichterte Rösch dann von seinen Eltern abgeholt und nach Hause gebracht.

Ausschließlich lobend äußert sich der Verletzte auch über die Pforzheimer Sportfamilie. „Das war totales Fairplay. Der Spieler hat sich hinterher persönlich bei mir gemeldet und mir gute Besserung gewünscht. Auch der Trainer und zwei Zuschauer haben mit mir gesprochen“, erinnert er sich.

Der Witz vom Olli ist ausnahmsweise ganz ernst

Gefreut hat sich Rösch, als ihn der Comedian Oliver Gimber am Tag danach im Intro zu seinem Facebook-Auftritt herzlich grüßte. Der Malermeister, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Witz vom Olli, ist bekennender Fan der SG Pforzheim/Eutingen und war als Besucher in der Bertha-Benz-Sporthalle, als der Unfall passierte. Ehe Gimber seinen neuesten Witz zum Besten gab, wandte er sich ausnahmsweise ganz ernsthaft an Rösch und sagte: „Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung.“ Und weiter: „Ich bin mit Fairness und mit Fairplay groß geworden. Das geht in der heutigen Zeit leider viel zu häufig verloren.“

Lesen Sie auch:

Der Spielbericht: Wie Günzburg die Partie in Pforzheim verliert

Themen folgen