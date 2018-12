vor 19 Min.

Nach der Bescherung ist vor dem Umtausch

Von Philipp Wehrmann

Nach Heiligabend ist das Weihnachtsgeschäft im Landkreis Günzburg vorbei? Weit gefehlt: Jetzt gehen die Menschen mit ihren Geldgeschenken einkaufen, lösen Gutscheine ein oder tauschen ungeliebte Geschenke um. So reicht die Hochphase im Einzelhandel bis in den Januar hinein, heißt es von Vertretern der Branche.

Hermann Hutter ist der Günzburger Regionalvorsitzende der Industrie- und Handelskammer Schwaben. Dadurch hat er einen Überblick über den Handel im Landkreis. Wie fällt sein Urteil über das Weihnachtsgeschäft 2018 aus? „Es ging, euphorisch ist die Stimmung nicht“, sagt er. Manche Warengruppen hätten sich besser verkauft, manche schlechter.

Der November verlief in den Geschäften schwach

Der November-Umsatz sei im stationären Einzelhandel unter den Erwartungen geblieben. Im Onlinehandel sei das Gegenteil der Fall gewesen. Diese Erfahrung habe Hutter auch mit seinen eigenen beiden Onlineshops gemacht. Es sei aber auch eine allgemeine Entwicklung, die der Handelsverband Deutschland, dessen Vizepräsident Hutter ist, beobachte. „Vor Weihnachten wird online viel gekauft, dafür ist es unter dem Jahr ruhiger. Der stationäre Handel ist weniger saisonabhängig.“ Was nun, wenn ein Geschenk nicht gefällt? „In der Regel ist ein Umtausch gegen ein anderes Produkt oder eine Erstattung als Gutschein kein Problem. Die Auszahlung als Geld ist hingegen nicht gerne gesehen, schließlich hat der Händler den Umsatz schon erzielt.“

Der Verkauf von Gutscheinen habe wie in den Vorjahren zugenommen. Gut gelaufen sei es bei Elektronikwaren. Wegen des warmen Herbstes und bisher harmlosen Winters klagten aber viele Textilhändler, sagt Hutter.

Ein Burgauer Herrenausstatter ist optimistisch

Beim Burgauer Herrenausstatter Männermode Hackenberg ist man allerdings zufrieden. Inhaber Michael Hackenberg sagt, die Warenverkäufe seien zwar gleichgeblieben, die Gutscheinumsätze aber in der Weihnachtszeit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es gebe allerdings auch andere Händler in der Branche, die jammerten. Auf den Onlinehandel habe man nicht mit höherer Kulanz reagiert. „Die haben wir sowieso schon immer. Ich bin trotz der Konkurrenz im Internet optimistisch. Wir hatten ja schon immer Konkurrenz.“ Ein großer Teil der Kunden von Männermode Hackenberg seien Stammkunden. Häufig kauften Frauen für ihre Männer dort ein. Selbst wenn sie die Kleidungsgrößen ihrer Männer nicht wissen, ist das kein Problem – sofern die alten Maße noch stimmen. Die Angaben sind in der Kundendatenbank hinterlegt. „Wir müssen deshalb sehr selten Produkte umtauschen.“

Im Elektronikmarkt geht das Geschäft im Januar weiter

Beim Elektronikhändler Expert Schwarz bereitet sich Marktleiter Alex Mast auf arbeitsreiche Tage vor: Zu den Produkten, die häufig umgetauscht würden, gehörten Videospiele, etwa weil die Eltern oder Großeltern es für die falsche Konsole gekauft hätten. Ein solches Anliegen ist kein Problem, sagt Mast. Selbst wenn die Rechnung fehlt, kann man am Aufkleber auf der Verpackung nachvollziehen, ob es im eigenen Geschäft gekauft wurde. Der Marktleiter arbeitet seit 13 Jahren in dem Günzburger Fachgeschäft, sagt er. „Seitdem beobachte ich, wie sich das Weihnachtsgeschäft verschiebt.“ In diesem Jahr seien der Black Friday und die Black Week sehr gut gelaufen. Manche waren dann schon im November mit Geschenken eingedeckt, danach sei es ruhiger gewesen. Und dann seien direkt vor Weihnachten noch einmal viele Kunden gekommen. „Nach den Feiertagen zieht es noch mal an. Das geht so über den ganzen Januar“, sagt Mast.













