Nach elf Jahren schließt das Blumengeschäft Ginkgo in Günzburg

Blumen Ginkgo in der Augsburger Straße in Günzburg schließt in wenigen Tagen, und zwar am 29. August. Die beiden Inhaberinnen Ruth Schwendner (links) und Kathrin Baumeister führten das Geschäft elf Jahre lang.

Plus Die Inhaberinnen geben ihr Floristikgeschäft in Günzburg in Kürze auf. Die Corona-Krise ist nicht der Auslöser, bestärkt die Frauen aber in ihrem Entschluss.

Von Michael Lindner

Jahrelang haben die beiden Vollblut-Floristinnen Ruth Schwendner und Kathrin Baumeister ihr Herzblut und ihre ganze Kraft in ihr eigenes Geschäft gesteckt. Seit September 2009 können die Kunden von „Ginkgo – Blumen & Geschenke“ in der Augsburger Straße 49 in Günzburg farbenfrohe Blumensträuße, liebevolle Dekorationen und vieles mehr kaufen. Doch in wenigen Tagen ist damit Schluss. Was hinter dem lang gereiften Entschluss steckt und wie schwierig die Floristikbranche ist, darüber hat unsere Redaktion mit den beiden Frauen gesprochen.

Eine Woche ist es nur noch, dann ist der Traum, den Schwendner und Baumeister elf Jahre lang gelebt haben, vorbei. Die Türen in ihrem eigenen Floristikladen werden dann, am Freitag, 29. August, für immer geschlossen. Bis dahin ist der Räumungsverkauf in vollem Gang. Die beiden Inhaberinnen erinnern sich zwar gerne an die vergangenen Jahre zurück, doch die Herausforderungen wurden zu groß. „Der Ginkgo steht für Ausdauer und Langlebigkeit. Das wollten wir auch sein, aber ganz so zäh sind wir dann doch nicht“, sagt Schwendner.

Das Blumengeschäft Ginkgo gibt es seit 2009 in Günzburg

Im September 2009 eröffnete sie zusammen mit Baumeister das Geschäft gegenüber des V-Marktes. Als perfektes Team bezeichnen sich die beiden gelernten Floristinnen, die vor ihrer Selbstständigkeit schon jahrelang zusammengearbeitet haben. Streit oder Unstimmigkeiten sind ihnen in all den Jahren fremd gewesen. Und doch geht die gemeinsame Zeit nun auseinander. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Allen voran die finanzielle Situation hat zu diesem bereits Ende vergangenen Jahres gefassten Entschluss geführt. „Wir arbeiten die ersten drei oder dreieinhalb Wochen im Monat für andere und für uns bleibt dann fast nichts übrig“, fasst Baumeister die Lage zusammen. Die Miete und die frischen Blumen müssen gezahlt, Steuern abgeführt werden. Im Laufe der Jahre wurde die finanzielle Situation immer angespannter. Der Umsatz sei super gewesen, der Gewinn hingegen ein „Schlag in den Magen“. Während die Einkaufspreise immer weiter gestiegen sind, gaben die beiden Frauen diese Preissteigerung nur in begrenztem Umfang an die Kunden weiter. Noch höhere Preise könne man den Menschen nicht zumuten, sind sie sich einig. „Jahr für Jahr haben wir gesagt, dass wir das hinbekommen. Das haben wir aber nicht“, sagt Baumeister.

Wegen Corona brach bei Blumen Ginkgo in Günzburg das Ostergeschäft weg

Dazu kam die Corona-Krise. Das so wichtige Ostergeschäft brach durch den Lockdown weg, wochenlang gab es durch die Schließung keine Einnahmen. Und auch jetzt ist die Nachfrage geringer als üblich. „Blumen sind ein Luxusgut und dort wird am leichtesten gespart“, sagt Schwendner. Zwar haben sie viele Stammkunden, doch „es reicht einfach nicht“. Eine Steuerstundung bringe kleinen Einzelhändlern wie ihnen nichts, denn: „Wie sollen wir ein paar tausend Euro jemals nachzahlen, wenn es jetzt schon kaum reicht?“, will Baumeister wissen.

Viele Lieferanten in den Niederlanden haben wegen der Corona-Krise aufgeben müssen, die Preise für Blumen haben durch das begrenzte Angebot noch einmal angezogen. Diese Entwicklung bestärkte die beiden Frauen in ihrer Entscheidung, das Geschäft schweren Herzens aufzugeben. Vor allem, wenn sie Aufwand und Ertrag gegenüberstellen.

Die Probleme in der Floristikbranche sind vielfältig

In den ersten drei Jahren gönnten sie sich gar keinen Urlaub, zuletzt waren es immerhin drei Wochen pro Jahr. Trotzdem stand das Privatleben immer hinten an. So konnte es nicht weitergehen, also folgt der Schlussstrich. Dass die Floristikbranche eine schwierige ist, sei kein Geheimnis. Es gebe kaum geeignetes beziehungsweise ausgebildetes Personal, zudem sei die Bezahlung schlecht. „Wir sind in unserem Beruf auch Künstler, doch bezahlt wird nur die reine Ware“, sagt Schwendner. Zudem gebe es gerade im Bereich Deko qualitativ gute Ware bei Discountern – und das zu deutlich geringeren Preisen. „Ich verstehe, dass dann lieber dort gekauft wird. Sehr viele müssen auf’s Geld schauen“, sagt Baumeister.

Wenn sie und ihre Kollegin an die bevorstehende Schließung denken, dann tun sie das mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“. Endlich mehr Zeit für das Privatleben auf der einen, ein geplatzter Traum auf der anderen Seite. In schöner Erinnerung bleiben den Inhaberinnen unter anderem die vielen treuen Kunden und die in familiärer Atmosphäre abgehaltenen Adventsausstellungen. „Wir haben immer nur beste Qualität verkauft und auf Natürlichkeit gesetzt – und das kam bei unseren Kunden gut an“, sagt Schwendner. „Es tut uns leid, dass wir unsere Kunden jetzt im Stich lassen müssen.“

Was mit einem „Akzent in der Günzburger Geschäftswelt“ begann – so beschrieb Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im September 2009 die Neueröffnung – endet elf Jahre später für manche in Tränen. Denn einige Stammkunden betreten wegen der Geschäftsaufgabe den Laden weinend.

