vor 48 Min.

Nach hitziger Diskussion im Stadtrat: Noch eine Chance für den Burgauer Schulgarten

Plus Der Burgauer Stadtrat hat sich zu einer vorläufigen Entscheidung durchgerungen. Das Interesse der Bürger war groß. Und was ist mit der Beschwerde gegen Bürgermeister Martin Brenner?

Von Christian Kirstges

Vor der Sitzung des Burgauer Stadtrats am Dienstagabend war von mehreren Seiten Druck für einen Erhalt des Schulgartens der Mittelschule gemacht worden: Den Anfang hatten Bürger rund um die Familie Doll gemacht, auch Bund Naturschutz, die SPD in der Stadt und der Elternbeirat der Schule sprachen sich für die Grünfläche aus (wir berichteten). Die Schulleiterin und die Leiterin der Kindertagesstätte würden den Garten auch gerne erhalten, verwiesen aber auf die Notwendigkeit, die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. Ins Rollen gebracht hatten den Protest wohl Eveline Kuhnert (Grüne) und Hermann Mühlbauer (ABB), die in ihren Haushaltsreden zumindest teilweise öffentlich machten, was bis dato in dieser Konkretheit nicht öffentlich beraten worden war. Wobei: Vor ziemlich genau zwei Jahren, im April 2019, hatte unsere Zeitung bereits über eine Diskussion im Bauausschuss berichtet, in der die Meinungen zu dem Projekt bereits stark auseinander gegangen waren. Am Dienstag aber stand nun eine Entscheidung an.

Themen folgen