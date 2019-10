00:34 Uhr

Nachbarn ärgern sich über laute Pensionsgäste

Aus dem ehemaligen Edeka-Laden und dem dazugehörenden Wohnhaus ist eine laute Pension geworden. So sehen das zumindest manche Bubesheimer. Der jetzige Eigentümer hat für das Erdgeschoss eine Nutzungsänderung der ehemaligen Ladenfläche in ein Büro und eine Wohnung beantragt und das gemeindliche Einvernehmen vom Bauausschuss dafür bekommen.

Der Bubesheimer Bau-, Umwelt- und Grundstücksausschuss hatte ein heikles Thema zu entscheiden. Der jetzige Eigentümer des ehemaligen Edeka-Geschäfts in der Dorfmitte hatte einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt.

Die Ladenfläche im Erdgeschoss soll zu einem Teil als Büro genutzt werden, der andere Teil zu einer Wohnung umgebaut werden. Das Büro ist bereits fertig. Gemäß der Größe von Büro und Wohnung, sowie der gültigen Garagen- und Stellplatzverordnung der Gemeinde sind sieben Stellplätze auf dem Grundstück auszuweisen. „Wir haben keine Handhabe der Nutzungsänderung das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern“, stellte Bürgermeister Walter Sauter von vorne herein klar.

Ein Anwohner-Ehepaar hatte bei Gemeinde, Bau-Ausschuss und Landratsamt noch vor der Sitzung einen Brief abgegeben. Der Brief liegt auch der Günzburger Zeitung vor. Darin heißt es, dass das Gebäude in der Günzburger Straße in letzter Zeit von bis zu 20 ständig wechselnden Personen oder mehr bewohnt werde. Auf der Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen würden seit 2018 zwanzig Betten angeboten. Die jetzt beantragte Nutzungsänderung beurteilt das Ehepaar als Schachzug des Eigentümers, um die Auflagen in Sachen Brandschutz, Stellplätze und Lärmschutz möglichst gering halten zu können. Mit den langjährigen Mietern im anderen Nachbarhaus gäbe es dagegen nie Schwierigkeiten.

Bürgermeister Walter Sauter, der den Brief zum Teil vorlas, sagte dazu: „Die Polizei war schon mehrfach wegen Ruhestörung vor Ort. Ja, es ist dort laut.“ Aber darüber habe man hier im Bauausschuss nicht zu entscheiden. Letztlich erteilte der Ausschuss knapp mit 3:2 Stimmen das Einvernehmen. Jetzt geht der Antrag auf Nutzungsänderung an das Landratsamt.

Eine klare Sache war die nächste Entscheidung. Ebenfalls in der Günzburger Straße wird ein Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus umgewandelt und erhält eine Außentreppe. Die nötigen vier Stellplätze wurden dafür ebenfalls nachgewiesen. (sawa)

