Volksfest-Legende tot

Otto Schwarzfischer, der über Jahrzehnte in Günzburg auftrat, ist gestorben

Otto Schwarzfischer gilt in Günzburg als „Volksfest-Legende“. Am vergangenen Freitag ist der Kapellmeister im Alter von 81 Jahren nach längerem Krankenhausaufenthalt verstorben. Dies teilt die Stadtverwaltung Günzburg mit.

Otto Schwarzfischer eine Wiesn-Legende zu nennen, wäre untertrieben. Seine Kapelle ist die dienstälteste Festzeltblasmusik im ältesten Zelt des Oktoberfests überhaupt. Doch auch auf dem Günzburger Volksfest wurde er eine Bekanntheit. Er studierte Klarinette am Münchner Konservatorium und war früh als Festzeltmusiker beschäftigt. Nach eigenen Angaben spielte er 130 bis 150 Tage im Jahr auf Volksfesten und zusätzlich in einer Tanzmusikcombo. 1994 feierte Schwarzfischer 30 Jahre Günzburger Volksfest. Er komme so gerne her, weil er hier echte Kontaktstellen spüre. Rechnete er die Günzburger Feste seit 1962 zusammen, verzauberte er zehn Monate lang ununterbrochen das Publikum. 2014 endeten seine Auftritte in Günzburg. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bedauert die Nachricht vom Tod Schwarzfischers: „Der Vollblutmusiker war ein Gesicht für unser Volksfest. Er brachte nicht nur klassische Blasmusik ins Bierzelt, sondern auch Stimmungsmusik für das junge Publikum. Damals ein absolutes Novum. Seine Freundschaften nach Günzburg pflegte er noch lange nach seiner aktiven Zeit.“ (AZ)