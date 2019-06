08.06.2019

Nachwuchs beim Torferlebnispfad

Der Verein verjüngt sich. Satzung musste geändert werden

Mit frischer Energie ist der Verein Torferlebnispfad in die Saison gestartet und hat bei seiner Jahresversammlung eine lange Tagesordnung abgearbeitet. Nach den Berichten der einzelnen Abteilungen und dem Kassenbericht stand eine umfangreiche Satzungsänderung zur Beschlussfassung an.

Da sich der Zweck des Vereins in den vergangenen Jahren erweitert hatte (Brauchtum, Tradition, Geschichte), war dieser Schritt notwendig. Aber auch der Status der Fördermitglieder, der minderjährigen Mitglieder, die Wahl eines Schriftführers und eine praktikable Kassenführung waren wichtige Punkte. Der Wahl einer Schriftführerin (Lucia Wengenmayer) und einer weiteren Beisitzerin (Carmen Klein) folgte die Vorstellung der EU-Datenschutzgrundverordnung durch Lucia Wengenmayer.

Dass sich der Verein in einem Umbruch befindet, zeigt sich in der Verjüngung des Vorstands. Die jüngeren Mitglieder bringen neue Ideen ein, die sich mit dem bisherigen Vereinsgeschehen hervorragend ergänzen. Mit Maxi Hübner und Stefan Raffalt wurden zwei neue Torfstecher gewonnen, die das alte Handwerk weiterführen. Über 1000 Arbeitsstunden absolvierten allein die Rentnergang und die Torffrauen im vergangenen Jahr unter anderem für Pflege und Erhalt, Führungen, Familiennachmittage und Torfstechen. Bürgermeister Hans Reichhart lobte den Verein als Bereicherung für den Ort, den Landkreis und weit darüber hinaus.

Der erste Familiennachmittag wurde heuer mit dem Aufstellen einer Birke als Maibaum gefeiert. Der Heimat- und Trachtenverein bereicherte die Feier mit Tänzen. Spontan organisierten die „Jungen“ eine Maibaumfeier am Vorabend des 1. Mai. Bereits am Samstag, 15. Juni, stehen die nächsten Aktionen an. Es wird am Torferlebnispfad ein Sensenmähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Anmeldungen sind noch möglich. Auf dem Jettinger Rosenmarkt ist der Verein mit einem Infostand zum schwarzen Gold des Mindeltals vertreten.

Die Vorbereitungen für das größte Event dieses Jahres, den Donautal-Radelspaß, laufen bereits auf Hochtouren. Der Radlspaß führt mit zwei Routen am Torfstadel vorbei. Maxi Hübner organisiert die ganztägige Bewirtung am Torfstadl. Angeboten werden weitere Aktionen wie Torfstechen und Kinderprogramm, zu bestaunen gibt es Dexter-Rinder als kleinste Rinderrasse Europas mit einem neugeborenen Kälbchen. (zg)

